El polémico mini short que vende Shein genera polémica

"Pantalones cortos de botín sin dobladillo mezclilla", es el nombre de como está anunciado en la página, tiene un costo de 325 pesos, se encuentra disponible en dos colores: negro y azul, además de que hay tallas desde la extra-chica hasta la grande.

Eilly Bazar, es la marca diseñadora que está detrás de esa prenda viral, se define la organización como una empresa con estilos para jóvenes.

En Twitter los comentarios se hicieron presentes como era de esperarse, hubo opiniones de todo tipo, por ejemplo el nickname La_alquimista publicó "No es broma, si alguien logra vender 1 pieza me quito el sombrero, otra persona escribió "los shorts es lo mejor de la vida pero no me pondría eso".

En la plataforma de TikTok la usuario de nombre cami.espinoza subió un video en el que enseña la foto del short de Shein y se muestra sorprendida por lo corto de la prenda.