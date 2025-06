El diseñador de The One Piece tiene malas noticias para quienes esperaban el remake

En un mundo donde cada día surgen nuevas noticias y contenidos, no es raro que ciertos anuncios terminen desvaneciéndose de nuestra memoria. Uno de estos casos es el de The One Piece, el ambicioso remake del legendario anime One Piece que fue presentado con gran entusiasmo durante la Jump Festa 2024, el 17 de diciembre de 2023. Desde entonces, prácticamente no se ha sabido nada nuevo del proyecto.

Más de un año después del anuncio, apenas se han compartido algunas imágenes conceptuales, y la falta de novedades ha generado preocupación entre los seguidores de la obra de Eiichiro Oda. Todo apunta a que el desarrollo del remake ha avanzado con mucha más lentitud de lo previsto, alimentando las sospechas de que el proyecto ha quedado guardado en un cajón.

EL DISEÑADOR CONFIRMA EL LENTO AVANCE DEL PROYECTO

Recientemente, Kyoji Asano, diseñador de personajes de The One Piece, rompió el silencio en una entrevista donde actualizó el estado del remake. Aunque sus palabras confirman que el proyecto sigue vivo, también dejan claro que aún falta mucho para que llegue a nuestras pantallas. Asano, reconocido por su trabajo en series como Ataque a los titanes, comentó que ha estado realizando algunos bocetos para el remake, pero que el ritmo de producción es extremadamente lento.

Esta declaración, aunque no del todo negativa, sí termina por enfriar las expectativas de los fans que esperaban noticias más concretas o incluso una fecha estimada de estreno.

UN ESTRENO LEJANO Y MUCHAS DUDAS EN EL AIRE

Según el panorama actual, no sería descabellado pensar que The One Piece no vea la luz antes del año 2028. El proyecto está en manos de WIT Studio, el mismo equipo que dio vida a las primeras temporadas de Ataque a los titanes, lo que al menos garantiza una alta calidad de animación. La serie empezará desde el arco del East Blue, donde se inicia la historia de los Piratas del Sombrero de Paja.

A partir de ahí, el remake podría reinterpretar los más de 1,100 episodios originales del anime, aunque en una versión más concentrada y dinámica.

La intención es ofrecer una experiencia renovada y más ágil, evitando el contenido de relleno y apostando por una narrativa más intensa y moderna.

LA ESPERA CONTINÚA PARA LOS SEGUIDORES DE ONE PIECE

Aunque el proyecto no está cancelado, la paciencia será clave para los seguidores del universo de One Piece.

Por ahora, solo queda confiar en que WIT Studio y Kyoji Asano estén preparando algo a la altura de las expectativas, aunque eso signifique esperar varios años más para verlo en pantalla.