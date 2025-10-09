Duolingo revela tráiler de su anime "The Final Test" con su icónico búho Duo como protagonista

La popular aplicación para aprender idiomas Duolingo ha dado un paso inesperado hacia el mundo del entretenimiento al presentar su primera serie animada titulada "The Final Test", protagonizada por su entrañable mascota, el búho Duo. Con esta producción, la compañía busca expandir su universo y reforzar el interés de los usuarios por el aprendizaje del idioma japonés.

Duolingo desarrolló esta miniserie en conjunto con el estudio de animación Carbonero, con sede en Los Ángeles, conocido por participar en proyectos como "Big Mouth" de Netflix, "Metalocalypse" de Adult Swim y "Star Trek: Lower Decks" de Paramount+. La serie contará con cinco episodios cortos, cada uno de 60 segundos, y se estrenará el 13 de octubre en el canal oficial de YouTube de Duolingo.

UNA HISTORIA QUE REVELA LOS ORÍGENES DE DUO Y SUS AMIGOS

"The Final Test" explorará los inicios de Duo y su grupo antes de convertirse en los llamados "guardianes de la racha", un término que hace referencia a los días consecutivos que los usuarios completan sus lecciones dentro de la aplicación. En esta trama, los personajes —que eran personas comunes antes de conocer a Duo— deberán superar distintos desafíos para mantener viva su motivación y su amistad.

Aunque en la aplicación Duo no tiene voz, la serie lo presenta con su propio lenguaje, una mezcla entre sonidos y expresiones que recuerdan los efectos característicos de Duolingo, como el popular "¡wah-bing!". La empresa describe a su protagonista como una figura persistente, sociable y emocional, reflejo de la personalidad que ha conquistado a millones de usuarios en redes sociales.

UNA SERIE ANIMADA HECHA PARA LA ERA DEL VIDEO CORTO

La miniserie estará completamente doblada al japonés y contará con subtítulos en múltiples idiomas, entre ellos español, inglés, portugués, francés, alemán, coreano, hindi y tailandés. Duolingo explicó que este formato de microepisodios fue diseñado especialmente para ajustarse al modo en que los fanáticos consumen contenido animado en plataformas de video de corta duración.

Antes del estreno oficial, Duolingo mostrará un adelanto de "The Final Test" durante la Comic Con de Nueva York, el 9 de octubre. En el evento también se ofrecerán productos exclusivos como peluches y pines inspirados en el estilo de la serie. Además, la aplicación incluirá animaciones y widgets temáticos para que los usuarios celebren sus logros con el espíritu de esta nueva producción.

LA ANIMACIÓN COMO HERRAMIENTA DEL APRENDIZAJE DEL JAPONÉS

Según Manu Orssaud, director de marketing de Duolingo, esta producción busca conectar con los usuarios de una manera diferente: "La animación es un fenómeno cultural global y, para muchos, la chispa que los motiva a aprender japonés. Con ´The Final Test´, queremos capturar esa pasión y expandir nuestro universo con una historia divertida, única y muy Duolingo".

Duolingo continúa demostrando su fuerza en el mercado educativo digital. En el segundo trimestre de 2025, la aplicación alcanzó 128.3 millones de usuarios activos mensuales, lo que representa un crecimiento del 24 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, registró 10.9 millones de suscriptores pagos, un incremento anual del 37 por ciento.

Con esta incursión en el mundo de la animación, Duolingo refuerza su compromiso por hacer del aprendizaje una experiencia entretenida, creativa y cada vez más cercana a la cultura popular.