Día de Star Wars: ¿por qué se celebra el 4 de mayo y cuál es su origen?

Los más fieles fanáticos de la saga de Star Wars festejan este día como un referente del universo intergaláctico que creó George Lucas desde 1977 y se ha convertido en un ícono de la cultura popular en las últimas décadas.





El Día de Star Wars se celebra con gran entusiasmo a nivel mundial, por lo que es común que se hagan maratones de películas y eventos especiales que incluyen disfraces y reuniones de fans como un homenaje por parte de sus seguidores de todas las edades.









Además, esta fecha no es solo un día para conmemorar todo este universo cinematográfico, sino que es un recordatorio de la poderosa influencia que esta saga ha tenido en la cultura popular y en las vidas de millones de personas en todo el mundo.









¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTE DÍA?

Esta fecha se originó por el juego de palabras que se creó entre sus fanáticos. Se trata de la frase en inglés May the Force be with you (Que la fuerza te acompañe), la cual se asemeja fonéticamente a "May the Fourth" (Cuatro de mayo). A partir de ella se adoptó y fue convertida en la festividad oficial de Star Wars.









Cabe destacar que este día también es tomado como una oportunidad para las organizaciones benéficas y causas solidarias de realizar diversas acciones para recaudar fondos, realizar obras de caridad y difundir mensajes de inclusión y diversidad que esta saga les ha brindado a través de sus icónicos diálogos y enseñanza.









Valores como la valentía, conocer la diferencia entre el bien y el mal, así como distinguir que en todas las personas existe luz y oscuridad, son algunos de los argumentos que quienes conocen la historia detrás de esta exitosa saga atesoran y los hace identificarse por la mera condición humana.









Star Wars representa un amplio universo que marca un antes y un después en la ciencia ficción y el uso de los efectos especiales en el cine, además de los personajes entrañables en esta cautivadora historia que brinda un escape a un mundo fantástico lleno de aventuras y que recuerda que siempre hay esperanza.