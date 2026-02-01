Día de la Candelaria: ¿cuántos tamales puedes comer sin afectar tu salud?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El 2 de febrero, Día de la Candelaria, es una de las tradiciones más queridas en México. Familias, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para cumplir con la costumbre de los tamales, generalmente acompañados de atole o café. Sin embargo, detrás de este platillo emblemático también existe un impacto importante en la salud que muchas veces pasa desapercibido, especialmente por su alto contenido calórico.

Ante el aumento en el consumo de tamales durante esta fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha emitido recomendaciones para crear conciencia sobre qué tan saludable es este alimento y evitar complicaciones médicas asociadas a los excesos, como indigestiones, intoxicaciones alimentarias o descontrol en pacientes con enfermedades crónicas.

¿CUÁNTAS CALORÍAS APORTA UN TAMAL?

De acuerdo con especialistas del IMSS, el tamal es un alimento con una densidad energética considerable debido a su combinación de carbohidratos, grasas y, en algunos casos, carnes con alto contenido calórico. Un solo tamal puede aportar alrededor de 600 calorías.

La cifra se eleva de manera importante cuando se consume como la popular guajolota (tamal dentro de un bolillo) y se acompaña con atole, ya que en ese caso el consumo puede alcanzar entre mil y mil 100 calorías en una sola comida.

Para dimensionar el impacto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ingesta diaria aproximada de 2 mil calorías para hombres y entre mil 600 y mil 800 calorías para mujeres. Esto significa que un desayuno con tamal, bolillo y atole podría cubrir casi la totalidad de la energía necesaria para todo el día.

¿CÓMO SE PUEDEN QUEMAR LAS CALORÍAS DE UN TAMAL?

El IMSS advierte que compensar el consumo calórico de un tamal acompañado de atole no es sencillo. Para quemar esa energía, una persona tendría que correr alrededor de 15 kilómetros a una velocidad constante durante más de dos horas, lo que refleja el alto impacto energético de este platillo tradicional.

El consumo excesivo durante el Día de la Candelaria no solo se refleja en la báscula. El IMSS reporta que durante esta fecha se registran entre 5 mil y 7 mil casos de intoxicación alimentaria a nivel nacional. Además, cerca del 15 por ciento de los pacientes atendidos presentan cuadros de indigestión, mientras que entre el 10 y 20 por ciento de las consultas corresponden a personas con diabetes descontrolada tras una ingesta excesiva.