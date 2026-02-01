  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 1 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Día de la Candelaria: ¿cuántos tamales puedes comer sin afectar tu salud?

Con motivo del Día de la Candelaria, el IMSS advierte sobre el alto contenido calórico de los tamales

Feb. 01, 2026
Día de la Candelaria: ¿cuántos tamales puedes comer sin afectar tu salud?

El 2 de febrero, Día de la Candelaria, es una de las tradiciones más queridas en México. Familias, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para cumplir con la costumbre de los tamales, generalmente acompañados de atole o café. Sin embargo, detrás de este platillo emblemático también existe un impacto importante en la salud que muchas veces pasa desapercibido, especialmente por su alto contenido calórico.

Ante el aumento en el consumo de tamales durante esta fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha emitido recomendaciones para crear conciencia sobre qué tan saludable es este alimento y evitar complicaciones médicas asociadas a los excesos, como indigestiones, intoxicaciones alimentarias o descontrol en pacientes con enfermedades crónicas.

¿CUÁNTAS CALORÍAS APORTA UN TAMAL?

De acuerdo con especialistas del IMSS, el tamal es un alimento con una densidad energética considerable debido a su combinación de carbohidratos, grasas y, en algunos casos, carnes con alto contenido calórico. Un solo tamal puede aportar alrededor de 600 calorías.

La cifra se eleva de manera importante cuando se consume como la popular guajolota (tamal dentro de un bolillo) y se acompaña con atole, ya que en ese caso el consumo puede alcanzar entre mil y mil 100 calorías en una sola comida.

Para dimensionar el impacto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ingesta diaria aproximada de 2 mil calorías para hombres y entre mil 600 y mil 800 calorías para mujeres. Esto significa que un desayuno con tamal, bolillo y atole podría cubrir casi la totalidad de la energía necesaria para todo el día.

¿CÓMO SE PUEDEN QUEMAR LAS CALORÍAS DE UN TAMAL?

El IMSS advierte que compensar el consumo calórico de un tamal acompañado de atole no es sencillo. Para quemar esa energía, una persona tendría que correr alrededor de 15 kilómetros a una velocidad constante durante más de dos horas, lo que refleja el alto impacto energético de este platillo tradicional.

El consumo excesivo durante el Día de la Candelaria no solo se refleja en la báscula. El IMSS reporta que durante esta fecha se registran entre 5 mil y 7 mil casos de intoxicación alimentaria a nivel nacional. Además, cerca del 15 por ciento de los pacientes atendidos presentan cuadros de indigestión, mientras que entre el 10 y 20 por ciento de las consultas corresponden a personas con diabetes descontrolada tras una ingesta excesiva.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Pensamientos intrusivos: ¿Por qué aparecen y qué hacer cuando no se van?
Viral

Pensamientos intrusivos: ¿Por qué aparecen y qué hacer cuando no se van?

Febrero 01, 2026

La mente, en su intento de anticipar peligros o resolver conflictos, genera escenarios extremos que no necesariamente reflejan deseos reales

Santoral de hoy 1 de febrero: Santa Brígida de Irlanda, una vida llena de misterios y leyendas
Viral

Santoral de hoy 1 de febrero: Santa Brígida de Irlanda, una vida llena de misterios y leyendas

Febrero 01, 2026

Conoce el legado de caridad y santidad de Santa Brígida en Irlanda, una santa cuya vida sigue inspirando devoción

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 1 de febrero: Revela las claves para iniciar el mes con abundancia y paz
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 1 de febrero: Revela las claves para iniciar el mes con abundancia y paz

Febrero 01, 2026

La reconocida astróloga, comparte un mensaje claro y poderoso para cada uno de los 12 signos