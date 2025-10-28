  • 24° C
Viral

¿Cuál es la oración a San Judas Tadeo para pedir trabajo este 28 de octubre?

Devotos celebran a San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, con oración para pedir trabajo

Oct. 28, 2025
Miles de fieles en todo México conmemoran este 28 de octubre la fiesta de San Judas Tadeo, uno de los apóstoles más venerados por la Iglesia Católica y considerado el patrono de las causas imposibles y desesperadas.

La fecha, marcada por peregrinaciones, misas y ofrendas, reúne a creyentes que buscan su intercesión en momentos de dificultad, especialmente en temas de salud, economía y empleo.

SAN JUDAS TADEO

San Judas Tadeo, reconocido como el abogado de las causas complejas, tiene una profunda devoción entre los mexicanos, quienes acuden a templos y capillas para agradecer favores o solicitar ayuda en situaciones que parecen no tener solución.

Una de las peticiones más comunes entre los fieles es la de encontrar trabajo o mejorar su situación laboral, motivo por el cual existe una oración especial dedicada a este santo.

¿CUÁL ES LA ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO PARA PEDIR TRABAJO?

La oración a San Judas Tadeo para pedir trabajo expresa el deseo de obtener estabilidad y crecimiento profesional:

"San Judas Tadeo, auxiliador de todo conflicto arduo, concédeme un puesto de trabajo donde pueda desarrollarme plenamente como ser humano y que a mis seres queridos no les falte el sustento en ningún ámbito vital. Que logre mantenerlo, a pesar de las adversidades y los contratiempos que se presenten. Que en ese sitio pueda progresar, elevando mi calidad de vida y disfrutando de buena salud y vigor. Y que cada jornada intente ser de utilidad para todos aquellos que me rodean. Asocio tu intercesión a la Sagrada Familia, de la cual posees parentesco, y me comprometo a difundir tu veneración como manifestación de mi gratitud por los beneficios otorgados. Amén."

Durante esta jornada, diversos templos en todo México, reciben a miles de peregrinos que llegan desde distintas partes del país para rendir homenaje a San Judas Tadeo, portando imágenes, flores y veladoras.

La celebración se ha convertido en un símbolo de fe, esperanza y perseverancia para quienes enfrentan momentos de incertidumbre y buscan en el santo una luz de esperanza.

