Coyote vs Acme sí se estrenará: esta es la fecha de estreno y su elenco confirmado

Después de años de sufrir las consecuencias de los productos defectuosos de ACME, Wile E. Coyote finalmente tomará cartas en el asunto.

Lejos de perseguir al Correcaminos, ahora busca justicia en los tribunales, y lo hará en la esperada comedia Coyote vs. Acme, una cinta que mezcla acción real con animación y que por fin tiene fecha de estreno tras haber sido cancelada en 2023.

LA PELÍCULA QUE VOLVIÓ DE LA CANCELACIÓN

Coyote vs. Acme fue archivada por Warner Bros. Discovery a pesar de estar completamente terminada, como parte de una estrategia para deducciones fiscales. Sin embargo, gracias a la distribuidora independiente Ketchup Entertainment, el filme fue rescatado y tendrá su estreno oficial el 28 de agosto de 2026. El anuncio fue realizado durante la San Diego Comic-Con 2025, donde también se mostraron escenas inéditas que emocionaron al público.

DE QUÉ TRATA COYOTE VS. ACME

La historia presenta a Wile E. Coyote emprendiendo una demanda contra la Corporación ACME, luego de años de accidentes causados por sus productos. En su búsqueda por justicia, el personaje recurre al abogado Kevin Avery, interpretado por Will Forte, un defensor venido a menos que ve en este caso su última oportunidad para redimirse.

El juicio se complica cuando el abogado defensor de ACME resulta ser Buddy Crane, exjefe de Avery y ahora rival en la corte, encarnado por John Cena. El filme está basado en un ensayo satírico publicado por The New Yorker en 1990, titulado Coyote v. Acme, escrito por Ian Frazier.

UN EQUIPO CREATIVO DESTACADO

La dirección está a cargo de Dave Green, el guion fue escrito por Samy Burch y la producción corre por cuenta de James Gunn, conocido por su trabajo en Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad. Esta combinación promete un enfoque legal cargado de humor visual, absurdo y crítica social.

La película combina personajes animados con actores reales. El elenco principal está conformado por:

Will Forte como Kevin Avery

John Cena como Buddy Crane

Lana Condor como Paige

P.J. Byrne, Tone Bell, Martha Kelly y Luis Guzmán en papeles secundarios

Eric Bauza dando voz a varios personajes animados del universo Looney Tunes

POLÉMICA POR LA CANCELACIÓN INICIAL

La decisión de Warner Bros. Discovery de archivar Coyote vs. Acme generó una fuerte reacción en la industria. Productores, gremios y fanáticos calificaron la medida como una pérdida de talento y recursos. Las críticas impulsaron la búsqueda de una nueva distribuidora hasta que Ketchup Entertainment aseguró los derechos en marzo de 2025.

Aunque el tráiler aún no ha sido publicado, asistentes al panel de San Diego Comic-Con compartieron detalles sobre una escena en la que Wile E. Coyote, frustrado por sus múltiples fracasos, ve un comercial televisivo de un abogado especializado en demandas por productos defectuosos. Esa escena marca el inicio del juicio contra ACME.

Desde su debut en 1949, Wile E. Coyote se convirtió en un personaje entrañable gracias a su obstinación para atrapar al Correcaminos utilizando productos de ACME, que siempre fallaban. Su figura representa la tenacidad y el fracaso persistente, sin necesidad de diálogo. Esta nueva narrativa, que lo presenta como víctima, ofrece una mirada fresca que ha capturado la atención de audiencias de todas las edades.