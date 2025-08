Conoce el truco del papel higiénico para ahuyentar los mosquitos

Los mosquitos son insectos muy comunes en temporadas de calor, las hembras de estos especímenes necesitan sangre para producir huevos, ya que ésta les proporciona las proteínas y el hierro necesarios. Sin embargo; estas picaduras pueden ser molestas, por lo que algunos usuarios han compartido un truco con papel higiénico para ahuyentar a estos insectos de tu hogar.

Fue por medio de redes sociales en dónde se viralizó este truco que permite a los usuarios repeler a estos insectos y evitar las picaduras. Este método no necesita insecticidas; solo se requiere un poco de papel higiénico, y no representa un riesgo para la salud ni contamina el ambiente del cuarto u hogar en dónde se use este truco infalible.

¿CÓMO FUNCIONA EL PAPEL HIGIÉNICO PARA AHUYENTAR A LOS MOSQUITOS?

Para que este truco funcione y se pueda ahuyentar a los mosquitos de la habitación, se necesita papel higiénico, una botella y un poco de pasta de dientes. Los usuarios en redes compartieron los pasos a seguir para que ese truco sea realmente eficiente; los que se debe hacer es lo siguiente:

Enrolla el papel higiénico sobre sí mismo hasta formar una mecha gruesa. Introdúcelo en una botella de plástico, dejando uno de los extremos salir por la boquilla. Cubre el papel con una capa de pasta de dientes. Enciende con cuidado la parte del papel higiénico que sobresale, tras unos segundos, se deberá apagar para que continúe humeando

Este truco funciona debido a que el humo que se desprende del papel higiénico junto con la pasta de dientes tiene un olor que resulta altamente desagradable para los mosquitos. Esto lleva a que estos insectos decidan evitar los lugares en dónde se encuentra el humo y ayuda a ahuyentarlos; además de que este humo no es contaminante para las personas.

RECOMENDACIONES PARA USAR ESE TRUCO

Aunque el truco se encuentra respaldado por varios usuarios, muchos otros han señalado que se debe prender el papel higiénico en espacios ventilados y siempre llevando las precauciones para evitar incidentes con el fuego. Se debe colocar siempre en superficies resistentes al calor para evitar que se dañen.