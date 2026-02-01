  • 24° C
Viral

Conoce a "El tigre", el gatito que acabo con las ratas de la central de abastos y se ganó el respeto de todos

Un problema con ratas estaba afectando toneladas de mercancía, hasta que un inesperado "héroe" apareció para cambiarlo todo

Feb. 01, 2026
Conoce a El tigre, el gatito que acabo con las ratas de la central de abastos y se ganó el respeto de todos

En la Central de Abastos, un problema con ratas estaba afectando toneladas de mercancía, hasta que un inesperado "héroe" apareció para cambiarlo todo. Un gato callejero, apodado "El Tigre", se convirtió en el guardián del pasillo de las verduras y ganó el respeto de todos los trabajadores del mercado.

UN CAZADOR INESPERADO

"El Tigre" llegó un día sin previo aviso y comenzó a cazar roedores con una efectividad sorprendente. En tan solo una semana, el gato logró limpiar la bodega mejor que cualquier fumigador profesional que hubieran contratado los locatarios. Su presencia redujo las pérdidas en la venta de productos como papa, cebolla y otros alimentos almacenados.

EL RESPETO DEL MERCADO

Desde su llegada, "El Tigre" se ha ganado un lugar especial entre los costales de mercancía. Los cargadores y locatarios lo tratan con respeto y hasta piden permiso antes de mover los bultos donde el gato descansa. La presencia del felino ha transformado la dinámica del lugar: todos reconocen que aquí, quien manda de verdad tiene cuatro patas.

Cada mañana, los trabajadores hacen una vaquita para comprarle sobres de comida premium y leche, reconociendo su labor en proteger la mercancía. Su dedicación ha demostrado que incluso un pequeño animal puede generar un gran impacto en la seguridad y el orden de un lugar tan concurrido como la Central de Abastos.

UN HÉROE COTIDIANO

"El Tigre" se ha convertido en un símbolo de protección y compañerismo. Su historia refleja cómo el respeto y la colaboración pueden surgir en los lugares más inesperados, y cómo un simple gato puede convertirse en el verdadero patrón de un mercado.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


