Cómo puede afectar a tu oído hacer ejercicio mientras usas audífonos

Escuchar música con auriculares durante la actividad física es común entre adolescentes y adultos, pero especialistas advierten que esta práctica puede tener riesgos para la salud auditiva y la seguridad personal si no se toman precauciones adecuadas.

RIESGOS PARA LA AUDICIÓN

El uso de auriculares durante el ejercicio puede provocar pérdida de audición y acúfenos, conocidos como pitidos en el oído. Este daño es acumulativo y, en muchos casos, no se percibe de inmediato. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que más de mil millones de personas entre 12 y 19 años están en riesgo por escuchar música a niveles elevados durante largos periodos.

El audiólogo Luis García Guerra explica que la cóclea, ubicada en el oído interno, es la más afectada por la exposición frecuente a sonidos intensos, ya que el daño a sus células puede ser irreversible.

VOLUMEN Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN

El riesgo auditivo comienza a partir de 75 decibelios (dB). La exposición a 100 dB durante solo 15 minutos equivale al ruido industrial de una jornada completa de 8 horas a 85 dB.

Especialistas recomiendan no superar el 60 por ciento del volumen máximo del dispositivo y limitar el uso a una hora diaria. Además, se sugiere utilizar auriculares bien ajustados y, de ser posible, con cancelación de ruido.

MENOR PERCEPCIÓN DEL ENTORNO Y ACCIDENTES

El aislamiento que producen los auriculares reduce la capacidad de percibir señales de alerta del entorno, como bocinas, voces o ruidos de tráfico. Esto aumenta el riesgo de accidentes, especialmente para corredores, ciclistas y usuarios de patinetes.

El volumen alto no mejora el rendimiento físico, pero puede dar la sensación de motivación mientras incrementa la exposición a decibelios peligrosos.

RIESGO DE INFECCIONES DE OÍDO

El sudor atrapado por auriculares internos o inalámbricos puede favorecer la aparición de otitis y otras infecciones. Compartir dispositivos también incrementa la probabilidad de contagio de bacterias. Es importante mantener una correcta ventilación y limpieza del oído tras la actividad física.

RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

Especialistas sugieren hábitos que minimicen los riesgos:

Priorizar auriculares tipo orejera en lugar de internos.

en lugar de internos. No usar auriculares más de una hora al día.

Mantener el volumen por debajo del 60 % del máximo.

por debajo del 60 % del máximo. Evitar compartir dispositivos.

Hacer pausas de al menos 5 minutos por cada hora de uso.

Acudir a un otorrinolaringólogo ante zumbidos persistentes.

Utilizar aplicaciones para medir decibelios en el entorno.

CONCIENCIA Y PREVENCIÓN

La educación sobre el cuidado auditivo es clave, especialmente entre los jóvenes. Prestar atención al volumen, al tiempo de uso y al entorno durante el ejercicio puede prevenir daños auditivos acumulativos y garantizar una salud auditiva duradera.

