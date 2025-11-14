El uso frecuente de planchas para alisar puede causar daños importantes si no se toman precauciones. Ajustar la temperatura, proteger el cabello y preparar correctamente la melena son pasos clave para evitar quemaduras o debilitamiento de la fibra capilar.

CÓMO EVITAR QUE SE QUEME EL CABELLO CON LA PLANCHA DE PELO

Ajusta la temperatura correcta según tu tipo de cabello

No todas las melenas soportan el mismo nivel de calor. El cabello fino o dañado debe plancharse con temperaturas bajas, mientras que el cabello grueso puede tolerar un poco más, sin superar los límites seguros. Lo recomendable es no exceder los 200 grados y adaptar el calor según el estado del cabello.

Usa siempre un protector térmico

Antes de usar la plancha, aplica un protector térmico para crear una barrera que evite la deshidratación y proteja la cutícula. Es importante distribuirlo de forma uniforme y no olvidar las puntas, que son las más vulnerables.

No planches sobre el cabello mojado

Usar la plancha cuando el cabello está húmedo puede provocar daño severo, ya que el agua se convierte en vapor y quema la fibra capilar. Asegúrate de que tu cabello esté completamente seco antes de alisarlo.

Minimiza el número de pasadas

Pasa la plancha solo una o dos veces por mechón. Mientras más repeticiones hagas, más se expone el cabello al calor y aumenta el riesgo de daño. Cada pasada debe ser rápida y precisa.

Utiliza aceites o productos naturales como apoyo

Además del protector térmico, puedes aplicar aceites como argán, oliva o semilla de uva para nutrir el cabello y aportar una capa extra de protección.

Hidrata y repara después del uso de la plancha

Después de estilizar, es importante usar mascarillas nutritivas o aceites ligeros que ayuden a recuperar la hidratación y reducir el frizz. Esto mantiene la fibra capilar fuerte y flexible.

Usa una plancha de calidad

Las planchas con placas de cerámica, turmalina o titanio reparten mejor el calor y reducen los puntos de alta temperatura que pueden quemar el cabello. Contar con control de temperatura es fundamental para evitar accidentes.

Disminuye la frecuencia del uso de la plancha

Evita alisar el cabello todos los días. Dar descansos entre usos permite que la melena se recupere y reduce el daño acumulado.

Recorta puntas con regularidad

Cortar las puntas abiertas ayuda a evitar que el daño avance y mantiene la melena en mejores condiciones para soportar el calor.