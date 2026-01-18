Cómo detectar el parvovirus en los perros: síntomas y tratamientos

El parvovirus canino, conocido simplemente como parvovirus, es una enfermedad viral grave y potencialmente mortal. Por su alta peligrosidad, es fundamental estar atento a cualquier signo de contagio en tu perro, especialmente en cachorros y perros no vacunados.

SÍNTOMAS DEL PARVOVIRUS EN PERROS

Esta enfermedad afecta principalmente a cachorros a partir de las cuatro semanas de vida, aunque los perros adultos sin vacunación también pueden contagiarse. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Diarrea, que a menudo puede incluir sangre.

Vómitos frecuentes.

Fiebre.

Pérdida de apetito y decaimiento general.

Apatía o letargo.

Depresión y falta de energía.

Pérdida de peso.

Dolor al tocar el abdomen.

Deshidratación en casos graves.

Detectar estos signos a tiempo es clave para proteger la vida de tu mascota.

TRATAMIENTO DEL PARVOVIRUS EN PERROS

El parvovirus requiere atención veterinaria inmediata. El tratamiento puede incluir:

Terapia antibiótica y monitorización de análisis sanguíneos para evaluar la evolución del paciente.

Fluidoterapia endovenosa para prevenir la deshidratación.

Tratamiento de soporte para aliviar los síntomas.

Soporte nutricional adaptado al estado del perro.

Control de la motilidad digestiva y de la digestión gástrica.

Administración de plasma, albúmina o sangre, según la gravedad del caso.

El seguimiento cercano por parte del veterinario es esencial para controlar posibles complicaciones y garantizar la recuperación del animal.

PREVENCIÓN Y CUIDADOS

La prevención es clave para reducir el riesgo de contagio. Asegúrate de vacunar a tu perro siguiendo el calendario recomendado y observa atentamente cualquier cambio en su comportamiento o apetito. Ante la más mínima sospecha de parvovirus, acude de inmediato a un veterinario para descartar la enfermedad y actuar a tiempo.

Mantener una vigilancia constante sobre la salud de tu perro puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y complicaciones graves.