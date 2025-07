Coca-Cola Fiber Plus ¿Por qué se volvió viral esta versión de la bebida en Japón?

Una curiosa versión del famoso refresco de cola se ha viralizado recientemente entre usuarios hispanohablantes en redes sociales, especialmente entre quienes visitan Japón, un destino que se ha popularizado en los últimos años.

Se trata de Coca Cola Fiber Plus, una bebida que, a simple vista, parece la Coca Cola de siempre, pero con una particularidad: está enriquecida con fibra dietética. Pero ¿de qué está compuesto este refresco?

Este producto, comercializado en tiendas de conveniencia japonesas, mantiene el sabor original que ha hecho célebre a la marca más reconocida del mundo, pero añade un "plus" que ha despertado tanto curiosidad como escepticismo.

¿QUÉ CONTIENE LA COCA COLA PLUS?

La Coca Cola Plus, como se llama oficialmente, contiene más de cinco gramos de dextrina indigerible, una fibra soluble que se utiliza comúnmente en suplementos dietéticos, y promete, según la propia compañía, ayudar a reducir la absorción de grasa y controlar los niveles de triglicéridos si se consume durante las comidas.

La fórmula, además de fibra, incluye aspartamo, sucralosa, acesulfame-K, L-fenilalanina, cafeína, colorante caramelo y otros aditivos, y no contiene calorías ni azúcares.

Es una propuesta pensada principalmente para personas mayores de 40 años que buscan cuidar su salud sin renunciar al placer del refresco.

¿ES REALMENTE COCA COLA PLUS UN ALIMENTO SALUDABLE?

El producto se enmarca dentro de la categoría japonesa Tokuho, que agrupa alimentos y bebidas con fines funcionales, pero que aún no han cumplido completamente con los estándares sanitarios para considerarse productos "saludables" de forma oficial.

De ahí que Coca Cola sea cuidadosa al promocionarla como una bebida funcional y no como una saludable.

Aunque esta no es la primera vez que Coca Cola intenta lanzar una versión "con beneficios", ya en 2009 había probado con una cola con 1.7 gramos de fibra, sin mucho éxito debido a su sabor extraño y textura gelatinosa.

Esta nueva versión, sin embargo, parece estar mejor recibida en Japón, con la esperanza de conquistar al exigente paladar nipón.

Por ahora, Coca Cola no ha confirmado si la Fiber Plus llegará a mercados occidentales, aunque su popularidad en redes podría influir en futuras decisiones. Eso sí, aunque tenga fibra, no sustituye a una buena ensalada.