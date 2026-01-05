Clima en Sonora hoy, 5 de enero: frente frío traerá lluvias, vientos y posible nieve esta semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora, para este lunes 5 de enero y los próximos días.

El informe, elaborado a partir del análisis general de las condiciones atmosféricas y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, detalla que, para este lunes, se prevén condiciones mayormente estables, aunque con cambios relevantes a mitad de semana por la llegada de un nuevo frente frío.

Durante el día de hoy, la interacción de la corriente en chorro subtropical y la corriente en chorro polar mantendrá cielos parcialmente nublados en gran parte del estado, sin probabilidad significativa de lluvias. Sin embargo, las autoridades alertan que un sistema frontal se aproximará al noroeste del país y podría ingresar a Sonora el miércoles 7 de enero.

AFECTACIONES POR EL NUEVO FRENTE FRÍO

Este frente frío ocasionaría lluvias de ligeras a moderadas, con acumulados estimados entre 0.5 y 25 milímetros en regiones del centro, oriente y norte del estado. Además, se espera un descenso notable en las temperaturas, especialmente en zonas montañosas, donde los valores mínimos podrían ubicarse entre los -5 y 0 grados centígrados. No se descarta la caída de nieve o aguanieve en municipios colindantes con el estado de Chihuahua.

El paso del sistema frontal también generará rachas de viento de moderadas a fuertes, principalmente en el oriente y noreste de Sonora, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles tolvaneras y cambios bruscos en el clima.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En cuanto a las condiciones para las principales ciudades del estado, Hermosillo inició el día con una temperatura mínima de 11 °C y se espera una máxima de 26 °C, con cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón registró una mínima de 13 °C y podría alcanzar los 28 °C, con cielo mayormente nublado y ambiente seco.

En la zona norte, Nogales amaneció con 3 °C y presenta una ligera probabilidad de precipitación del 20%, mientras que Agua Prieta registró 2 °C como mínima, con condiciones similares y ambiente frío durante la mañana.

San Luis Río Colorado espera una máxima de 23 °C, con vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 40 km/h.

Al sur del estado, Navojoa y Guaymas reportaron temperaturas mínimas de 14 °C y 15 °C respectivamente, con máximas cercanas a los 28 °C y 25 °C, cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvia.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar previsiones ante el descenso de temperaturas y los efectos del frente frío previsto para los próximos días.