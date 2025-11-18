“Black Panther 3” es la próxima película de Ryan Coogler

Coogler dio la noticia durante su aparición en el panel Contenders Film: Los Angeles de Deadline, mientras promocionaba su más reciente filme, Sinners. Al hablar sobre el futuro de la franquicia, fue directo y sin rodeos.

DENZEL WASHINGTON SERÁ PARTE DEL CAST

La posibilidad de sumar a una leyenda al elenco también fue abordada por Coogler, elevando el rumor a una intención real.

El director reveló que está creando un papel específicamente para Denzel Washington, luego de que el propio actor adelantara la información a la prensa.

Coogler lo dejó claro:

"Me muero por trabajar con Denzel, y espero que podamos lograrlo. Tengo toda la intención de trabajar con él en esa película, y mientras él esté interesado, va a suceder".

¿DE QUÉ TRATARÁ BLACK PANTHER 3?

Todo apunta a que la tercera entrega continuará expandiendo el legado de T’Challa a través de Shuri (Letitia Wright), quien ahora porta oficialmente el manto de Black Panther.

Aunque los detalles argumentales se mantienen bajo el más estricto secreto, la dirección narrativa está marcada por los eventos de Wakanda Forever y las crecientes tensiones a nivel global.

La historia probablemente seguirá el camino de Shuri mientras intenta consolidar su rol como la nueva Black Panther frente al mundo.

A su vez, se espera que la película explore la delicada relación entre Wakanda y Talokan, manteniendo a Namor (Tenoch Huerta) en un papel clave dentro del conflicto o la diplomacia.

La incorporación de un actor del calibre de Denzel Washington sugiere la llegada de un nuevo antagonista, un mentor político o una figura de gran influencia que represente un desafío directo para la visión de liderazgo de Shuri.

EL RODAJE PODRÍA COMENZAR PRONTO

Aunque la saga Black Panther tiende a tomarse su tiempo entre producciones, Coogler adelantó que el inicio del rodaje no está lejos.

El director insinuó que la fotografía principal podría comenzar antes de lo que muchos imaginan, asegurando que la película entrará en producción "dentro de no mucho tiempo".