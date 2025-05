Así se vería May Lee de The King of Fighters en la vida real según inteligencia artificial

May Lee es una de las peleadoras más carismáticas del universo de The King of Fighters, una franquicia de videojuegos de lucha desarrollada por SNK.

Introducida en KOF 2001, May Lee Jinju es una joven artista marcial surcoreana fanática de los superhéroes, lo cual se refleja en su peculiar estilo de combate y su transformación en "modo héroe". Con su característico uniforme azul, guantes rojos y una actitud enérgica, se ganó rápidamente un lugar entre los personajes más entrañables de la saga.

PERO, ¿CÓMO SE VERÍA MAY LEE SI EXISTIERA EN LA VIDA REAL?

Gracias al uso de inteligencia artificial, se ha generado una imagen hiperrealista que muestra cómo luciría el personaje fuera del mundo digital. En la recreación, May Lee aparece como una joven asiática de complexión atlética, rostro amable y mirada decidida.

Luce su tradicional camiseta blanca con el nombre "LEE" en letras rojas, una chaqueta azul sin mangas, cinturón rojo y sus guantes característicos. Su cabello corto con diadema roja refuerza su estilo juvenil y lleno de energía.

La IA logra capturar fielmente el espíritu del personaje, proyectando una versión humana que bien podría encajar en una película live-action o en un cosplay profesional. Esta representación combina elementos de realismo con detalles icónicos del diseño original, mostrando cómo la tecnología puede acercarnos a nuestros personajes favoritos de formas sorprendentes.

Así, May Lee deja de ser solo un personaje de videojuego para cobrar vida ante nuestros ojos, gracias al poder de la inteligencia artificial.