Así puedes ver One Piece completamente gratis y con su doblaje latino

Durante los últimos días, One Piece ha vuelto a ocupar titulares, no por su anime habitual, sino por su versión en acción real. Netflix, la plataforma detrás de esta producción, aprovechó su evento Tudum 2025 para revelar importantes novedades sobre la segunda temporada de su 'live action', un proyecto que en su primera entrega logró conquistar tanto a seguidores de toda la vida como a quienes apenas se estaban adentrando en el universo de los Piratas del Sombrero de Paja.

LA SEGUNDA TEMPORADA DEL LIVE ACTION LLEGARÁ EN 2026

Entre los anuncios más destacados del evento, Netflix confirmó dos noticias clave. La primera, que no fue bien recibida por todos, es que la segunda temporada del 'live action' de One Piece no se estrenará hasta 2026. La segunda, en cambio, generó bastante entusiasmo: se presentó oficialmente a un nuevo personaje muy querido por los fans, Tony Tony Chopper.

Chopper, el entrañable médico de la tripulación de Luffy, es uno de los personajes más emblemáticos del anime, y su diseño representaba todo un reto para una adaptación en acción real. Sin embargo, la primera imagen revelada dejó una impresión positiva entre los seguidores, que valoraron el esfuerzo por mantener su esencia.

PUEDES VER ONE PIECE GRATIS Y EN ESPAÑOL LATINO

Pero la verdadera sorpresa para los fans vino poco después del evento, y es que ahora es posible ver One Piece completamente gratis y con doblaje latino a través de la plataforma Pluto TV. Esta opción es ideal tanto para los fanáticos de toda la vida como para quienes se engancharon con la serie gracias a su adaptación en Netflix y desean seguir la historia original.

Eso sí, de momento solo están disponibles los episodios correspondientes a la primera saga del anime, la del East Blue, donde comienza la aventura de Luffy y sus primeros compañeros. Aunque no se encuentra toda la serie, es una excelente oportunidad para revivir los inicios del viaje pirata.

¡Ya puedes ver One Piece en castellano GRATIS desde https://t.co/714ZpKukvC!



La primera saga (East Blue).

Doblaje en castellano de siempre.

Canal dedicado (emisión 24 h).

Episodios a la carta, gratis y sin registro.

Emisión en HD (openings en japonés). pic.twitter.com/Nbetg6Qkja — Desierto La Espada (@desiertoespada) June 2, 2025

UN CANAL EXCLUSIVO Y SIN NECESIDAD DE REGISTRARSE

Pluto TV ha lanzado un canal dedicado exclusivamente a One Piece, que transmite episodios las 24 horas del día. Todos los capítulos están disponibles en alta definición y con los openings originales en japonés, manteniendo así el espíritu clásico del anime.

Y si prefieres elegir qué episodio ver, también tienes la opción de acceder a los capítulos bajo demanda. Todo el contenido es gratuito y lo mejor de todo es que ni siquiera necesitas crear una cuenta o iniciar sesión. Basta con ingresar al sitio web de Pluto TV y comenzar a disfrutar del anime.

Sin duda, esta es una gran noticia para todos los seguidores de One Piece, ya que podrán revivir las primeras aventuras del Sombrero de Paja en su idioma de siempre, sin gastar un solo centavo y desde cualquier dispositivo.