Así puedes conseguir el DualSense del 30 aniversario de PlayStation

Sony celebra a lo grande los 30 años de su icónica consola y trae de vuelta una de sus ediciones más buscadas: el DualSense conmemorativo.

Si te quedaste sin el tuyo durante el lanzamiento original, esta es tu segunda oportunidad.

UNA EDICIÓN LIMITADA QUE CAUSÓ SENSACIÓN

El pasado 4 de diciembre de 2024, PlayStation cumplió tres décadas y lo celebró lanzando versiones especiales de varios de sus productos: PS5, PS5 Pro, PS Portal, DualSense y DualSense Edge. Estas ediciones no solo destacaban por su diseño nostálgico inspirado en la PSX, sino también por ser de tiraje limitado. Como era de esperarse, se agotaron rápidamente, y poco después comenzaron a aparecer en sitios de reventa con precios exorbitantes.

Aunque las consolas fueron las más codiciadas, los mandos DualSense también tuvieron una gran demanda, convirtiéndose en piezas de colección casi inalcanzables para muchos fans.

SONY REABRE LA TIENDA PARA RESERVAS

Afortunadamente, Sony ha anunciado que el DualSense edición 30 aniversario volverá a estar disponible muy pronto en su tienda oficial.

Aunque todavía no se ha confirmado si también llegará a tiendas físicas o a otros portales digitales, por ahora solo se podrá adquirir directamente desde el sitio web de PlayStation.

Eso sí, habrá una diferencia clave en las fechas de acceso según el tipo de usuario:

Para suscriptores de PS Plus: la preventa comienza el 21 de julio a las 16:00 horas en España (7:00 a.m. en la costa del Pacífico de EE. UU.).

Para el público general: la disponibilidad será a partir del 23 de julio a la misma hora, es decir, 48 horas después.

¿HABRÁ UNIDADES SUFICIENTES?

Aunque se espera que los miembros de PS Plus tengan ventaja inicial, no se descarta que los usuarios no suscritos también puedan conseguir su mando. Todo dependerá de la cantidad de unidades que Sony tenga listas para esta reposición. Además, se ha confirmado que tiendas de Reino Unido y Canadá también recibirán stock de productos conmemorativos como la PS5 y PS Portal con el mismo diseño retro.

Cabe recordar que esta edición es limitada y numerada, por lo que aún no está claro si se trata de una nueva tanda de producción o si son unidades remanentes del primer lanzamiento. Sea cual sea el caso, es una excelente noticia para quienes no pudieron obtener uno en su momento.