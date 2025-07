Play Station Plus celebra el 15 aniversario de su suscripción con un regalo limitado para todos los jugadores

PlayStation está de fiesta y quiere compartir su celebración con todos sus seguidores. Este mes de julio, la compañía celebra los 15 años de PlayStation Plus, su servicio de suscripción, y ha preparado una serie de recompensas y experiencias únicas para agradecer a los jugadores su fidelidad durante todos estos años.

PARTICIPA EN LA COPA DEL 15.º ANIVERSARIO Y RECIBE UN REGALO EXCLUSIVO

Uno de los eventos centrales de esta celebración es la Copa del 15.º Aniversario de PlayStation Plus, un torneo que ya está en marcha y se extenderá hasta el 31 de julio de 2025.

Los suscriptores de PlayStation Plus que decidan inscribirse podrán competir en una selección de diez juegos populares, como College Football 25, Fatal Fury: City of the Wolves, EA Sports FC 25 y Mortal Kombat 1.

Solo por participar, los jugadores recibirán un avatar exclusivo conmemorativo del 15.º aniversario, ideal para personalizar su perfil en PlayStation Network. Además, quienes logren un buen desempeño en el torneo podrán acceder a premios adicionales como moneda virtual en diferentes juegos, créditos para Sony Pictures Core y otras recompensas digitales.

TRES JUEGOS GRATIS DURANTE JULIO PARA SUSCRIPTORES ACTIVOS

Mientras tanto, los usuarios con una suscripción activa a PlayStation Plus Extra o Premium ya pueden reclamar los tres juegos gratuitos del mes: Diablo IV, The King of Fighters XV y Jusant.

Esta promoción estará disponible hasta el 5 de agosto y representa una gran oportunidad para ampliar tu biblioteca de juegos sin costo adicional.

SEIS JUEGOS SE DESPIDEN DEL CATÁLOGO EXTRA Y PREMIUM

Como parte de la renovación habitual del servicio, Sony ha anunciado que seis títulos saldrán del catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium el 15 de julio de 2025. Los juegos que dejarán de estar disponibles son:

Dying Light 2 (PS5, PS4)

Remnant II (PS5)

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS5, PS4)

Mount & Blade II: Bannerlord (PS5, PS4)

Job Simulator (PSVR2)

Vampire: The Masquerade - Swansong (PS5, PS4)

Si tienes interés en alguno de estos títulos, aún estás a tiempo de disfrutar de ellos antes de que sean retirados del servicio. Esta rotación de juegos es parte de la estrategia de PlayStation para mantener fresco y atractivo su catálogo, incorporando novedades que se ajusten a los gustos de la comunidad gamer.