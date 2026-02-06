  • 24° C
Así fue la agresión de una maestra a una niña con autismo en guardería, mientras otras trabajadoras se burlan

Un video de seguridad generó indignación entre padres de familia al mostrar un acto de violencia dentro de un jardín de niños en California

Feb. 06, 2026
Un caso de presunto maltrato infantil sacudió a una comunidad en Inglewood, California, luego de que se difundiera un video captado por cámaras de seguridad en el interior de un centro de cuidado infantil. Las imágenes muestran a una trabajadora lanzando un zapato contra una niña que se encontraba bajo su supervisión, provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

En la grabación, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se observa cómo la empleada se levanta de su asiento, se quita el calzado y lo arroja hacia la menor. Tras el impacto, la cuidadora se acerca para intentar consolarla con abrazos, pero la niña, visiblemente afectada, se aleja y continúa llorando sin poder contenerse.

Otro aspecto que ha causado indignación es la reacción —o falta de ella— por parte del resto del personal. En el video también aparecen dos trabajadores más que presencian la agresión sin intervenir y, de acuerdo con las imágenes, incluso se muestran sonrientes mientras continúan con sus actividades habituales.

LA MENOR CONTÓ LO SUCEDIDO A SU MADRE

La madre de la niña, Michelae Jones, relató que su hija le confesó lo ocurrido la misma noche de los hechos. Confiada en que el centro era un lugar seguro, la mujer decidió confrontar a los directivos, aunque asegura que en un inicio no recibió respuestas claras ni acceso inmediato a las grabaciones.

No fue sino hasta casi dos semanas después cuando pudo ver el material de seguridad que confirmaba el testimonio de su hija. La situación generó mayor preocupación entre los familiares, quienes cuestionaron los protocolos del centro y la falta de supervisión constante de las cámaras de vigilancia.

Kira Townsend, tía de la menor, expresó su inconformidad al señalar que un establecimiento de este tipo debería monitorear de manera activa lo que ocurre en sus instalaciones, sin esperar a que un padre denuncie un incidente para revisar los videos.

CENTRO INFANTIL RESPONDE Y ABRE INVESTIGACIÓN

Ante la presión pública, la directora del centro, Danielle Williams, informó que las tres trabajadoras que aparecen en el video fueron separadas de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación interna. Sin embargo, explicó que, según la versión de la cuidadora señalada, el zapato no iba dirigido a la niña, sino que supuestamente intentaba lanzarlo a otra área del salón.

Williams aseguró que el centro no tolera el maltrato infantil y defendió sus procesos de contratación, aunque reconoció la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de esclarecer responsabilidades.

El caso continúa bajo revisión, mientras padres de familia exigen mayor transparencia, mejores controles de seguridad y garantías de que los menores estén protegidos dentro de los espacios destinados a su cuidado.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


