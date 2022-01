Andra Escamilla, la "compañere", se declara no binaria trans

La joven que se soltó llorando en video porque no le aplicaron el pronombre neutro explica el significado de esta nueva denominación

Por: Edel Osuna

Luego de haber sacudido a las redes con su inesperada reacción porque le llamaron con el pronombre Andrea, la jovencita Andra Escamilla, reapareció en redes, pero ahora ya no nada más como no binaria, sino que se identifica como no binaria trans.

Para que la gente pudiera entender su mensaje, Andra explicó que "ser (persona) no bi/trans significa que no necesitas complacer los estándares de nadie más que los tuyos".

El 17 de enero, la joven, que estudia animación, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que usó el hashtag #trans.

Esto le fue cuestionado por sus seguidores, quienes le preguntaron si se identificaba como masculino, y respondió que sí.

Por ello, Andra recibió innumerables críticas, pero explicó que se trata de un tema de género, y en Twitter expuso: "mis pronombres son elle/él", agregando que se identificaba como no bi/trans.

Andra Escamilla se volvió tendencia en internet, en agosto de 2021, cuando durante una clase virtual uno de sus compañeros le llamó "compañera" y no con el pronombre neutro de "elle", lo que hizo que explotara en llanto y se saliera de la clase.

Después de ello, los usuarios de redes la tomaron a broma y algunos fueron más allá, pues la amenazaron, pero afirmó que algunos miembros de la comunidad LGBTQ+ fueron afectados por el acoso virtual.

Asimismo, la plataforma TikTok ya le ha cerrado su cuenta en dos ocasiones, primero por confundir a las personas tratando de explicar el lenguaje de señas.,

Y en segunda ocasión, desconoce la razón, pues el último video que subió a su nueva cuenta fue sobre conseguir trabajo en una cafetería, lo que la llevó a pedir ayuda a los internautas, a fin de que escribieran a TikTok en Facebook y Twitter, para que le regresen la cuenta, pues afirma no haber infringido ninguna norma.