3 películas que se relacionan con los muñecos Labubu por su estilo entrañable y perturbador

Los muñecos Labubu están en plena tendencia y pueden evocar sentimientos de ternura y afecto, pero también de miedo y perturbación. En esta nota, te mostraremos 3 películas que juegan con esta dualidad.

Estas propuestas crean historias que oscilan entre lo entrañable y lo aterrador, al igual que sucede con los personajes Labubu. Las figuras son furor este 2025 por la combinación entre ternura y oscuridad.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS QUE TIENEN UNA RELACIÓN CON LOS MUÑECOS LABUBU?

Existen varias películas que han lograron ese mismo equilibrio que hace tan especiales a los Labubu. Son trata de producciones con un tono oscuro, que además de compartir esta estética visual permiten desentrañar emociones complejas a través de personajes adorables que esconden algo inquietante y perturbador.

Estas películas combinan lo tierno y lo espeluznante y son ideales para publico joven y adulto, ya que sus tramas son super llamativas. Estas son las películas que tienen un cierto grado de relación con los Labubu:

1. Gremlins (1984)

Se trata de una película antigua, que combina comedia, horror y personajes adorables que se transforman en pesadillas. La historia gira en torno a un viajante busca un regalo especial para su hijo y encuentra uno en una tienda de Chinatown. El dueño de la tienda no quiere vender el producto elegido: un "mogwai", una tierna pero extraña criatura. Finalmente, accede a venderle la criatura con la advertencia de que para cuidarlo debe seguir tres normas: no exponerlo a la luz del sol, no darle de comer después de medianoche y no mojarlo. Sin embargo, todo se tuerce cuando las tres reglas básicas son infringidas una tras otra. Los Mogwai, comparten esa dualidad inocente y peligrosa típica de los Labubu.

2. Coraline y la puerta secreta (2009)

Esta historia se centra en una niña, que atraviesa un portal a un mundo paralelo, donde todo parece mejor hasta que descubre el verdadero horror y entra a una realidad alterna. Este personaje, con grandes ojos y sonrisas siniestras, tiene un estilo similar a los Labubu.

3. Wendell & Wild (2022)

Cuenta la historia de dos hermanos demonios, Wendell y Wild, que deben enfrentarse a su archienemigo, la monja cazademonios Sor Helly, y a sus dos acólitos, los adolescentes góticos Kat y Raúl. Es una película que presenta la misma dualidad encantadora que tienen los Labubu.