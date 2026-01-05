10 curiosidades sobre la Rosca de Reyes, ¿conocías alguno?

La Rosca de Reyes es uno de los panes más importantes de la temporada navideña en México y otros países. Cada 6 de enero, familias y amigos se reúnen para partirla, pero hay muchos datos interesantes que pocos saben sobre su origen, sus ingredientes y las tradiciones que la rodean

VIENE DE LA ÉPOCA ROMANA

Antes de ser la rosca que conocemos, en el Imperio Romano ya existían panes redondos hechos con miel, nueces, dátiles e higos. Estos se preparaban durante el solsticio de invierno para celebrar el cambio de ciclo y la llegada de días más largos.

ESPAÑA LA MODERNIZÓ

En España comenzaron a decorar el pan con frutas escarchadas y a esconder una figurita dentro, simbolizando cómo José y María escondieron al Niño Jesús de Herodes. Esta idea fue la que luego llegó a México.

LLEGÓ A MÉXICO CON LOS ESPAÑOLES

Cuando los españoles trajeron la tradición, los mexicanos le pusieron su toque: agregaron ate de colores y pasta de concha azucarada, adaptando el pan a los gustos locales y creando la versión que hoy todos reconocemos.

SU FORMA TIENE UN SIGNIFICADO

La rosca tiene forma ovalada o circular, que representa el amor infinito a Dios y la unidad del recorrido de los Reyes Magos hasta el Niño Jesús. También se ve como una corona, y las frutas cristalizadas simbolizan las joyas que adornaban la corona real. La figurita escondida representa al Niño Jesús.

LA FORMA CAMBIÓ CON EL TIEMPO

Al principio, la rosca era completamente circular para simbolizar el inicio y fin de un ciclo. Con los años, la forma pasó a ser ovalada, destacando la idea de la corona y de la realeza de los Reyes Magos.

EL ACITRÓN, UN INGREDIENTE QUE YA CASI NO SE USA

El acitrón, hecho de la biznaga, fue uno de los ingredientes más tradicionales, pero se dejó de usar porque la planta está en peligro de extinción. Ahora los panaderos usan otras frutas o dulces para mantener la tradición sin dañar la naturaleza.

CÓMO LA COMEN EN ESPAÑA

En España, la rosca se come diferente: se rellena de crema dulce o nata, lleva almendras y cerezas, y normalmente se sirve en el desayuno, mientras que en México se acompaña de chocolate caliente o atole.

LA VERSIÓN FRANCESA: GALETTE DES ROIS

En Francia celebran el Día de Reyes con la Galette des Rois, una tarta de hojaldre rellena de pasta de almendras llamada frangipane. Al igual que en México, se esconde una figurita dentro, y cambia cada año, manteniendo la tradición de sorpresa.

CADA ADORNO TIENE SU SIGNIFICADO

Las frutas cristalizadas representan las joyas de la corona de los Reyes Magos, y el azúcar y los colores hacen que el pan se vea festivo y alegre. Todo esto convierte a la rosca en un pan con historia y simbolismo.

LA ROSCA MÁS GRANDE DEL MUNDO

En 2023, panaderos de Mexicali hicieron la Rosca de Reyes más grande del mundo, rompiendo el récord Guinness con una longitud de 4 mil 53 metros. Fue un evento que unió a la comunidad y celebró la tradición de manera espectacular.