Van jóvenes sonorenses a Taiwán

- Ganaron una beca del 100 por ciento en el “Talento sonorense rumbo a Taiwán”.

Leova PERALTA DIARIO DEL YAQUI / GRUPO ISA

Tras meses de espera para saber si eran acreedores de una beca para intercambio escolar en Taiwán, Jesús Daniel Sánchez López de Cajeme y Rubén Alonso Salas de Hermosillo, finalmente recibieron la llamada que les anunció que habían ganado una estancia por 10 meses a través del programa “Talento sonorense rumbo a Taiwán”.

Ellos son dos de los 30 ganadores de esta convocatoria realizada a través del Consejo para el Desarrollo Sostenible (Codeso), y forman parte de la segunda generación del programa de movilidad académica a Taiwán, como parte del eje de Talento Humano del Plan Sonora de Energías Sostenibles, que ofrece becas del 100 por ciento.

Jesús Daniel Sánchez López, de 21 años de edad, originario de Cajeme es estudiante de Mecatrónica en la Universidad de Sonora dijo que deben estar preparados para cuando salgan oportunidades como esta.

“Todo cuenta y todo suma estas oportunidades nos llegan de repente una vez en la vida, la verdad es que a la mayoría nos llegó de golpe, y el que hayamos quedado seleccionados es parte de ser constante, el reconocimiento a la capacidad y los méritos. Hay que estar preparados para lo que venga”, dijo Sánchez López, estudiante del campus Hermosillo.

Rubén Alonso Salas Romero, del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), compartió que pasaron por varias etapas que eventualmente lograron pasar y conseguir la beca. “Fueron dos procesos diferentes uno para la Unison que fueron puestos autónomos, y nosotros de institutos en mayo ya sabíamos el resultado, de que durante los 10 meses nosotros no pagamos absolutamente nada y todo es por parte del gobierno del Estado”.

El joven de 22 años de edad, también expresó que sus papás están muy orgullosos. “Es una oportunidad por la cual siempre me he estado preparando y todos estamos de acuerdo en que es una oportunidad que no se puede desaprovechar”.

Aunque hasta el momento desconocen la fecha exacta de partida, comentan que sería entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, además como parte de su preparación también se han dedicado a estudiar el idioma chino para poder desenvolverse una vez que se encuentren en Taiwán, y coincidieron que si bien estarán llevando doras de estudio de esta lengua, ellos por cuenta propia tratarán de hablar lo más que se pueda con ciudadanos locales.

Por su parte el gobernador del Estado, Alfonso Durazo, dijo que durante su gobierno seguirán impulsando las oportunidades académicas para los estudiantes sonorenses, como en este caso que van a formarse en semiconductores, energía y electromovilidad, para luego regresar como embajadores y aportar su talento en el Estado.