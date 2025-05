Unison Campus Navojoa realiza simulacro de sismo

La Universidad de Sonora, Campus Navojoa, participó este martes en el Simulacro Nacional de Evacuación, en el que 10 edificios con 573 personas fueron evacuados en dos minutos 12 segundos.

El director administrativo del campus, Jesús Alfredo Rosas Rodríguez, informó que durante el ejercicio se evacuaron los laboratorios de los edificios J y L, las aulas de los edificios B, D, A y E, así como el Comedor Universitario, la Biblioteca y oficinas de los edificios G y K.

"Hemos notado que en cada simulacro el tiempo de respuesta mejora y, tanto los estudiantes como los maestros, siguen el protocolo de evacuación adecuadamente", resaltó.

"Esto nos ha permitido disminuir el tiempo de respuesta, ya que, de 2:30 minutos, ahora registramos un tiempo de 2:12", agregó Rosas Rodríguez.

Hizo notar que, en casos reales, un solo segundo es muy valioso y puede hacer la diferencia, por lo que "queremos seguir fomentando entre nuestra comunidad universitaria esta cultura de protección civil".

"Necesitamos que nuestros jóvenes y el personal en general estén debidamente preparados ante cualquier evento natural o percance, por lo que seguiremos trabajando en ese objetivo", subrayó.

Asimismo, el director del Campus Navojoa dio un agradecimiento a brigadistas y personal de seguridad, pero también a los académicos, que son los que se encargan de evacuar a los estudiantes de las aulas, siguiendo el protocolo de no correr, no gritar y no empujar.

FRASE

"Sin duda, en la Unison hemos mejorado en materia de protección civil": Jesús Alfredo Rosas