Unión de Usuarios inaugura centro de mediación

Para continuar con el apoyo directo a las familias en temas de mediación, la Unión de Usuarios inauguró el segundo Centro de Mediación Social en la capital del Estado, el cual tiene como meta llegar a 2 mil 500 personas a través de especialistas en la materia, informó el abogado Jorge Pesqueira Leal, presidente del Instituto de Mediación en México, S.C

Este es un trabajo en conjunto entre ambos, el cual ya tenía siete años en espera y que finalmente se ha consolidado para a atención de familiar en distintos temas, los cuales van desde violencia intrafamiliar hasta conflictos escolares y laborales.

"Esta inauguración es un paso en el camino del habla que hacemos y que logramos que se haga a través de las personas que integran la Unión de Usuarios, que combina la justicia restaurativa, para que se puedan resolver conflictos y que en la escuela también se debería articular, pero lamentablemente falla en un espacio de padres familia", expresó Pesqueira Leal.

Dijo que hasta el momento van ochenta personas mediadas y que llegar a la meta de 2 mil 500, se dice fácil, pero que en realidad en un trabajo complicado que lleva todo un proceso. "Fuera de las guerras, en México, en el número uno en violencia familiar, escolar y en comunidad".

Por su parte Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios, destacó que, a través de este colectivo fundado desde hace 59 años, continúa trabajando con logros importantes para la sociedad sin pertenecer a ningún órgano de gobierno, y sin perder su esencia que es respaldar a la ciudadanía en temas prioritarios.

"La Unión de Usuarios no solamente ha trabajado en ser el conducto de la unidad, sino que ha logrado beneficios colectivos de la sociedad sonorense y más a las familias, sin ser legisladores y sin tener espacios públicos, se ha podido construir desde la sociedad organizada. Somos vanguardistas y vigilantes de las normas constitucionales", apuntó el líder de la Unión de Usuarios.

Tanto Pesqueira como Luna, dejaron en claro que si bien este centro se encuentra en Hermosillo, la atención será para todas las comunidades aledañas y que tratarán de poder extender estos apoyos desde las sedes que tenga la Unión de Usuarios.