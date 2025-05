Sur del Estado registra la mayoría de los incendios

Sahuaripa, Yécora y Álamos son los principales municipios en el sur del Estado que se han visto más afectados, y de 22 incendios a nivel estatal que van registrados en el año, alrededor de 14 pertenecen a estas zonas, informó el Coordinador estatal de Protección Civil en Sonora, Armando Castañeda Sánchez.

"Hemos tenido algunos incendios, en Sahuaripa a orilla de Carretera, en Nogales, de igual manera, entonces de acuerdo a nuestras tablas de registro y por cuestiones de cambio de clima ya se van a emparejar en todo el Estado. Al momento van 22 incendios, el año pasado en estas fechas se llevaban 48", explicó Castañeda Sánchez.

Dijo que nuevamente el llamado es para que la población siga ayudando, teniendo conciencia de las acciones que realizan y poder evitar algún siniestro, principalmente en el sur del Estado.

NÁCORI CHICO

Respecto al incendio de Nácori Chico, detalló que se encuentra dentro del término de avance rápido por las condiciones de la topografía y lo que la hierba seca que se encuentra en el lugar, toda la hojarasca que tiene años que no tiene incendios forestales en el lugar, propicia el avance rápido del incendio forestal, sin embargo, no está fuera de control y no existen riesgos para la población en ese lugar, para los ranchos o la población civil.

"Afortunadamente, no hemos tenido que generar evacuaciones preventivas, que eso ya marca un término de cómo es la intensidad del incendio, entonces elementos ya se encuentran específicamente visitando a los propietarios de los ranchos, incluso una granja que se encuentra en el lugar, ya tuvimos presencia con los responsables del rancho", dijo Castañeda Sánchez.

Para continuar con las labores en este incendio, también informó que se encuentran trabajando en coordinación estatal con la brigada de protección forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y alrededor de 35 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) que se incorporaron este viernes.