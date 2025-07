Sonora sin Consejo Estatal Ciudadano

Desde 2023 permanece en espera la integración del Consejo Estatal Ciudadano que establece la ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, el cual debe estar conformado por especialistas en distintas ramas, señaló el diputado local Emeterio Ochoa Bazúa.

Indicó que la solicitud ya se encuentra en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero hasta el momento no se ha emitido la convocatoria para tratar este tema. Recordó que en diciembre de 2024 presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para que se formalizara a la brevedad; sin embargo, tampoco han citado a reunión.

"En efecto, no hay nada. El nuevo comisionado se comprometió a reunirse con los colectivos de buscadoras, pero no lo ha hecho. Hay compromisos desde el año antepasado, cuando estaba el otro comisionado, pero no hay voluntad de crear el consejo", declaró Ochoa Bazúa, quien también forma parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El legislador agregó que volverá a exhortar a sus compañeros de legislatura para que dicha comisión convoque a una reunión y así empujar un tema que considera urgente y que ha quedado rezagado.

CONSEJO ESTATAL CIUDADANO

Este consejo debe estar conformado por siete miembros en total:

Dos familiares que representen a personas desaparecidas o no localizadas.

que representen a personas desaparecidas o no localizadas. Dos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos , en la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General.

de reconocido prestigio en la protección y defensa de los , en la búsqueda de o en la y de los previstos en la Ley General. Un especialista en materia forense .

. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en derechos humanos, con experiencia en desaparición y búsqueda de personas.

Cabe destacar que el Consejo Estatal Ciudadano tendrá un plazo de tres años para el ejercicio de sus funciones, sin posibilidad de reelección. Además, ninguno de sus integrantes deberá desempeñar algún cargo como servidor público.