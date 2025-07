"No es la primera vez que encontramos menores sin vida": Cecilia Delgado

En los cinco años que lleva trabajando el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, es la primera vez que se enfrentan a una escena tan impactante como la que vivieron recientemente con el hallazgo de tres niñas asesinadas y abandonadas a un costado de la carretera rumbo al Poblado Miguel Alemán, expresó Cecilia Delgado, líder del colectivo.

Comentó que no es la primera vez que encuentran a menores de edad, usualmente de alrededor de 14 años, recordando que la última ocasión fue durante el hallazgo de fosas clandestinas en la carretera 26, a inicios de este año. "Fue un menor de edad que apareció entre casi 60 cuerpos. Lo encontramos en febrero", relató. Agregó que, en algunos casos, los cuerpos presentaban signos de violencia.

Respecto al caso reciente de las tres niñas, quienes eran hermanas, resaltó que nunca antes habían encontrado a tres mujeres ejecutadas de esa manera. Describió que para ellas fue una experiencia muy dura, lamentable, triste y desgarradora. Incluso señaló que algunas compañeras que estuvieron en el lugar aún no pueden dormir debido a lo impactante de la escena, pese a que ya han presenciado muchos otros casos difíciles.

"Hemos encontrado muchísimas fosas, incluso con mujeres menores de edad, pero ver este cuadro nos dejó muy marcadas. Yo creo que nos va a acompañar... no creo, estoy segura de que nos va a acompañar por siempre ese cuadro tan desgarrador: ver a estas niñas en ese monte, ver la protección de una hermana hacia la otra, y en una de ellas, ver el terror que vivió", expresó Cecilia Delgado.

La líder del colectivo subrayó que su postura como Buscadoras por la Paz es clara: "con los niños, no", y que su principal lucha es por la no repetición. Señaló que hechos como este no pueden ni deben olvidarse, y que harán todo lo posible por mantenerlo presente en la memoria colectiva y en los medios.

LLAMAN A CUIDAR LOS COMENTARIOS

Sobre este mismo caso, Cecilia Duarte hizo un llamado a la sociedad a no normalizar este tipo de hechos, y a actuar con empatía y solidaridad. Pidió ser conscientes de lo que se comenta en redes sociales, ya que muchas veces se hiere profundamente a los familiares de las víctimas.

"El leer comentarios como ´¿qué pudieron haber hecho estas niñas?´... es muy doloroso. Hacer esos comentarios tan feos lastima. Yo sí los borré de mi página, porque hasta a mí me dolieron. No puedo imaginar lo que siente la familia, a quienes seguramente les duele aún más", puntualizó.