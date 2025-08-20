  • 24° C
Sonora

Lanza Seguridad Pública campaña "No te alucines"

Buscan concientizar sobre riesgos del consumo de drogas; presenta testimonios de jóvenes del Itama

Ago. 20, 2025
Se busca promover valores, el esfuerzo, el estudio, la elección de buenas amistades y el rechazo a conductas delictivas
Para prevenir que los adolescentes se involucren en actividades delictivas, la Secretaría de Seguridad lanzó la campaña "No te alucines", basada en testimonios reales de jóvenes que se encuentran en tratamiento dentro del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), informó Rita Olivia Burgos Villaescusa, coordinadora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Dentro de la misma campaña se busca promover valores, el esfuerzo, el estudio, la elección de buenas amistades y el rechazo a conductas delictivas, tratando de que se conecten de joven a joven al escuchar las experiencias que los hicieron caer en situaciones desagradables hasta llevarlos a ser tratados en Itama.

"Esta es la primera etapa de "No te alucines" donde solo veremos a hombres, pero una vez que la campaña esté posicionada en redes y espacios educativos, entonces iniciaremos con la segunda etapa pero con mujeres, y de igual forma estará enfocada en visibilizar la experiencia de mujeres adolescentes que se encuentran en el Centro Itama Femenil", dijo la funcionaria

Rita Olivia Burgos Villaescusa, sin brindar cifras informó que la campaña se enfoca en evitar el consumo de drogas, también dijo que en su mayoría, los jóvenes de Itama han ingresado por portación de armas y riñas, y en general son jóvenes de 13 a 17 años de edad.

Esta campaña se estará promoviendo en todo el Estado, y la funcionaria señaló que, si bien son jóvenes que hablan para otros jóvenes, también va dirigida a los padres de familia, con el fin de que estén pendientes de dónde se encuentran sus hijos, qué hacen, con quién se juntan y quiénes son sus amistades

Leova Peralta
