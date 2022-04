"SE NOS ESTÁ MURIENDO EL RÍO"

"Usted, como Gobernador, puede hacer algo para que la Presa le suelte agua a nuestro río y así vuelva la vida a los árboles que se están secando", expresó.

Pidió al alcalde Mario Martínez Bojórquez y diputados locales y federales que apoyen esas gestiones porque, alertó, "así como se está muriendo la flora y la fauna, así nosotros vamos a morir más adelante".

Los gobernadores étnicos solicitaron también apoyo para las fiestas tradicionales y el rescate de la lengua materna, que son fundamentales para preservar las costumbres e identidad de la tribu.

De igual forma, demandaron ayuda para la recuperación de su territorio, la implementación del programa Sembrando Vida, así como respaldo en vivienda, agua potable, empleo, educación, caminos, entre otros renglones.

En la reunión participaron también gobernadores de la etnia Guarijío, que plantearon problemas similares.

En su intervención, Durazo Montaño les dijo que, en el Gobernador del Estado, los pueblos originarios de esta región, como los de toda la entidad, "van a tener un aliado incondicional".

"Y en ello contamos con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su gobierno ha dado muestras de su compromiso con las etnias y una prueba de ello son los planes de justicia para estos grupos", agregó.

Precisó que, en el caso de la demanda de soltar agua de las presas, como en este caso de la Adolfo Ruiz Cortínes, "las cosas no están para ello", pero sí sería importante implementar acciones

de reforestación.

"Esto es como un círculo vicioso, porque si no hay agua, no hay vegetación, y si no hay vegetación, no hay agua", añadió.