Salud vigila sanidad en los negocios de Hermosillo

Se intensifica la vigilancia en los negocios de Hermosillo para revisar que cuenten con las medidas de salud implementadas , pues ya se han notificado a operadores del transporte póblico por no portar el cubrebocas .

Alberto Hernández Taddey, coordinador de Brigadas de Vida, detalló que se están revisando también las paradas de camiones, centros comerciales, plazas y Bancos de la ciudad, exhortando el uso del cubrebocas, la sana distancia y el uso constante del gel antibacterial.

"£Se han notificado a siete operadores del transporte póblico por no cumplir con los protocolos sanitarios, ya sea por no usar el cubrebocas o que los usuarios no lo lleven puestos, pero seguimos con el operativo para que todos tomen en cuenta estas medidas y las pongan en marcha", destacó.

En cuanto al comercio informal como las taquerías, tacos de canasta, hotdogueros, el vendedor que está en plazas y banquetas, han sido inspeccionados, y hasta el momento las brigadas llevamos un 22% de visitas en esos giros.

