Reprueban comida chatarra en escuelas

Durante el ciclo 2024-2025 se recibieron 677 reportes ciudadanos en Sonora, relacionados con la venta de comida chatarra y refrescos en las escuelas, lo que representó un incremento del 84.6 por ciento en relación con el año pasado, de acuerdo con la plataforma Mi Escuela Saludable, de la organización El Poder del Consumidor.

Se recibieron reportes de 300 escuelas sonorenses, mediante los cuales se ubicó que en el ciclo escolar que está por concluir se siguen vendiendo refrescos, comida chatarra y no hay comités de vigilancia.

En este ciclo lectivo se reportó que en esas instituciones educativas el 63.5 por ciento vende refrescos, mientras que el 30.3 por ciento no lo hace, y que el 6.2 por ciento no sabe si comercializan refrescos.

Por otro lado, el 83.2 por ciento vende comida chatarra, el 12.7 por ciento no la vende y 4.1 por ciento no sabe si vende comida chatarra, mientras que el 49.5 por ciento no vende frutas y verduras, el 41.8 por ciento sí las vende y el 8.7 por ciento no sabe si venden frutas y verduras.

Durante este ciclo, el 75.2 por ciento de los planteles reportados no tiene comité que vigila la prohibición de la venta de comida chatarra, el 6.6 por ciento sí lo tiene y el 18.2 por ciento no saben si se tiene comité.

En lo que refiere al consumo de agua, en el 51.1 por ciento de las escuelas reportadas en Sonora, no hay bebederos, el 42.5 por ciento sí tienen y el 6.4 por ciento no saben si hay bebederos.

La plataforma miescuelasaludable.org mide los reportes de la ciudadanía en este tema