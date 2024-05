Siguen las renuncias en ayuntamientos del Sur de Sonora

Por así convenir a sus intereses "muy personales", Sergio Ruiz Valdez presentó su renuncia al cargo de Secretario del Ayuntamiento de Huatabampo.

En un oficio dirigido al alcalde Jesús Flores Mendoza, Ruiz Valdez agradeció la confianza y apoyo que le brindó para ejercer sus funciones en ese puesto, que asumió el 5 de enero de este año en relevo a Rafael Orduño Valdez.

Dijo que la renuncia, que es con carácter de irrevocable, la presenta con fundamento en el artículo 169 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Asimismo, en un comunicado, el exsecretario afirmó que se retira con la satisfacción de haber servido a su comunidad, "siempre en apego a los principios de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

Ruiz Valdez informó también que se suma "abiertamente y en la primera línea al proyecto de Alberto Vázquez, para poder consolidar el segundo piso de la 4T en Huatabampo".

Por su parte, el Gobierno Municipal no ha emitido información sobre el relevo de Sergio Ruiz.

Cabe señalar que en el municipio de Etchojoa, el 25 de abril, los directores de Protección Civil, Salud y Ecología de ese Ayuntamiento, René Rascón Armenta, Virginia Vega Duarte y Eleazar Soto Zazueta, respectivamente, fueron despedidos por apoyar a un candidato de un partido distinto a Morena.