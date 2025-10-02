Proyecto de presas en Sonora seguirá después de consulta ciudadana

Para poder continuar con el proyecto de construcción de tres presas en Sonora por parte del Gobierno del Estado y Federal, se llevará a cabo una consulta pública y una vez concluida se actuará en función de los resultados, para la cual ya se tiene contemplado 500 millones de pesos para la primera etapa de la Presa El Sol, señaló el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño.

Dijo que es necesario un sistema de presas para poder juntar la mayor cantidad de agua que sea posible en el Estado, indicado que es importante que Sonora no se olvide de la sequía que ha venido pasando en los últimos años. "Ahorita que medio ha llovido, se nos olvida los tres años de sequía bíblica que hemos vivido y no podemos estar expuestos de que una sequía dure cuatro o cinco años, y ya estuvimos a punto de que esto pasara".

Recordó que, en 2021, se registró una sequía que estuvo a punto de vivir una situación parecida a lo ocurrido en Monterrey, y que con las lluvias que ya llegaron pudiera "patear el bote", pero hay que trabajar en el tema porque los próximos gobernantes no tendrían para poder "patear el bote".

"Sería una irresponsabilidad no prever esto. Para construir instalaciones que nos permitan cosechar agua suficiente para Hermosillo se necesitan tres años, que es el tiempo de construcción de una presa, por eso hay que tomar la decisión ya para que si se vuelve a presentar una sequía como la de hace un par de meses, tengamos donde echar mano", dijo Durazo Montaño.

Respecto a la Presa Abelardo L. Rodríguez, dijo que se canceló la idea original de vender la tierra para financiar la construcción de las presas. "Vamos a construir un vaso regulador en lo que hoy es la Presa Abelardo, la tierra que se libere la decretaremos como reserva natural".

Explicó que, con estas decisiones, quedará cancelada la posibilidad de que algún gobierno futuro venda la presa e indicó que la convertirán en un patrimonio de reserva natural que eventualmente se convertirá en un bosque y un pulmón para la ciudad.