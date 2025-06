Panteones de Navojoa con baja afluencia en el Día del Padre

Los panteones en Navojoa no fueron tan concurridos en la celebración por el Día del Padre, con factores como las altas temperaturas, que provocaron que pocas familias se reunieran para celebrar a los reyes el hogar que ya no se encuentran en vida.

Los campos santos como el Jardín o el Viejo, situados en la zona urbana de Navojoa, registraron una asistencia baja, la cual se presentó a muy temprana hora, con algunas familias que optaron por llevar flores y velas para conmemorar el día.

Sin embargo, con el incremento del calor, la soledad prevaleció en estos espacios, con algunas excepciones de familias que acudieron a limpiar sus tumbas y embellecer los predios en cualquier hora del día, buscando acompañar en esta fecha al pilar del hogar.

Emeterio Zazueta, quien trabaja limpiando tumbas en el panteón Jardín, describió que en este año se apreció una asistencia menor, mientras que los que acudieron, lo hicieron a las 08:00 de la mañana, para retirarse dos horas después, a las 10:00.

Esta fecha, dijo que no se compara con el Día de las Madres, cuando muchas familias se dan cita a todas horas, trayendo hermosos arreglos florales y algunos presentes.

"Muy baja la asistencia, el 10 de mayo me tocó limpiar 45 tumbas y ahora apenas seis, no se compara una fecha con otra, pero eso no significa que la gente deja de venir, vienen pocos, pero asisten puntual", consideró.

Según testimonios de asistentes en los campos santos, en esta fecha el calor es más fuerte, por lo que la mayoría de quienes asisten buscan ganarle al calor, pero sin dejar de cumplirle a los padres y recordarlos como fueron en vida.