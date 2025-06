Odepafa pide gestión a través del diálogo

Luego de una nueva manifestación por parte de dueños de vehículos de procedencia extranjera que ya se encuentran regularizados, y que no ha procedido su trámite de placas para poder circular de manera libre y legal, la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa), sugiere que, para resolver su inconformidad, primero busquen la manera de dialogar.

Gamaliel Cañedo Maciel, dirigente de la organización, señaló que no están de acuerdo en hacer manifestaciones y que como Odepafa, no les gusta molestar a la ciudadanía cerrando calles, por lo cual le sugiere a dicho grupo que primero se acerquen al Gobierno del Estado y si no les resuelven su petición, entonces vean otras alternativas.

"Nosotros recomendamos que se acerquen a las organizaciones y que se afilien para que puedan hacer el acompañamiento en su gestión, porque nosotros llevamos mucho tiempo en esto y sabemos cómo buscar la manera de que esto se resuelva sin necesidad de hacer manifestaciones y bloqueos en las calles", expresó Cañedo Maciel.

Añadió que también se debe buscar apoyo en otras dependencias de gobierno y no solo en la agencia fiscal, esto debido a que se puede llegar al diálogo y así no afectar a las personas que se encuentran trabajando en sus carros, o haciendo cualquier actividad importante, como el recoger a los hijos o acudir a citas médicas.

Cañedo Maciel, en otras ocasiones ya había dado a conocer que Odepafa ya cuenta con algunos afiliados que tienen el problema con el pedimento A3, que es una cuestión sobre el otorgamiento de placas, lo cual van a buscar la manera de solucionar, pues ya pasaron por el proceso de legalización.

Por parte de los dueños de vehículos extranjeros regularizados, han comentado que no entienden la razón del porqué la agencia fiscal no quiere expedir láminas, mientras que otros estados, como Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas, sí pueden realizar este trámite.