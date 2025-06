En Etchojoa hacen falta cerca de 40 policías para reforzar el estado de fuerza

Entre 30 a 40 elementos policiacos son los que faltan en el municipio de Etchojoa, en la actualidad, se tiene un total de 106 en activo; sin embargo, aún se requieren más oficiales para reforzar el estado de fuerza.

Pedro Valenzuela Villegas, comisario de Seguridad Pública Municipal, describió que es una de las necesidades que se presentan y que a corto plazo se busca reforzar, tomando como base la población que se tiene en la ciudad, lo que obliga a sumar más elementos.

"No hay delitos de alto impacto, podemos confirmar que Etchojoa está tranquilo, pero si es un requisito el reforzar el estado de fuerza, algunos elementos se suspendieron tiempo atrás por no aprobar el C3 y no se ha cubierto la vacante", describió.

Pese al déficit que se presenta, enfatizó que el 95 por ciento de los elementos tienen aprobado el examen de control y confianza, mientras que el resto, está en proceso de renovación en la certificación, al haberse vencido la vigencia.

"Un promedio de 100 elementos tienen vigente el C3, estamos muy pendientes de este tema para evitar que se rezaguen, igual con capacitaciones y cursos constantes para profesionalizar al policía", describió.

El titular de Seguridad Pública, mencionó que hace unos días, 31 elementos fueron capacitados en el programa Salva, a fin de estar debidamente capacitados y brindar un mejor desempeño.

"Lo que si es que se ocupa personal, calculo que unos 30 o 40 elementos faltan para cumplir el requerimiento y de ser posible se buscará", culminó.