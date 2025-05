Narcocorridos y cultura, conoce todo sobre ello

Un narcocorrido es un subgénero del corrido mexicano que relata historias relacionadas con el narcotráfico, incluyendo a figuras del crimen organizado, enfrentamientos armados, fugas que parecen sacadas de una película de acción y lujos obtenidos mediante actividades ilegales.

Han brincado a la fama varios grupos, solista y/o compositores de lo que ahora conocemos como "narcocorridos", poniendo a México en la mira de varios países desatado una intensa polémica por su influencia cultural y social, y actualmente ha generado opiniones divididas, las cuales han escalado a niveles gubernamentales.

Este género nació en el norte de México, tomando como base el corrido tradicional que es una forma de narrativa musical que históricamente ha relatado hazañas de héroes revolucionarios o eventos históricos.

CÓMO IDENTIFICAR UN NARCOCORRIDO

Su narrativa se enfoca en la vida y la muerte, es decir, suelen contar historias de violencia, crimen, pero también pueden incluir aspectos de amor, amistad y lealtad, y hasta pueden ser vistos como una forma de expresión que refleja la realidad del narcotráfico y las vidas de las personas involucradas, además, las letras suelen utilizar lenguaje coloquial, referencias a lugares y eventos específicos, lo que permite a quien lo escuche identificarse con la música.

Pero aunque cuente con un argumento de defesa y justificación de que no tiene "nada de malo" escucharlos, actualmente las autoridades de gobierno, instituciones o asociaciones, han puesto sobre la mesa este tema y sus efectos, coincidiendo en que las nuevas generaciones pudieran crearse una imagen heroica de los protagonistas de las letras, lo que llevaría a que los ciudadanos dirijan sus objetivos hacia una vida similar a la que retratan las letras de los narcocorridos.

Sonora se ha sumado a este tema, pero a diferencia de otros Estados donde se han prohibido incluso la presentación de los cantantes que interpretan estas canciones, la entidad ha optado por sugerir que se interprete en los conciertos un repertorio adecuado para la familia o a menos para mayores de edad, sin tocar nacocorridos.

EXPOGAN ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Previo a la inauguración de la llamada fiesta del pueblo, Expo Gan Sonora, la Unión Ganadera Regional, vivió un episodio de estrés al ser cuestionado de forma directa por medios de comunicación sobre si también se unirían a la ola de rechazo de los narcocorridos.

Lo anterior fue semanas después de haber anunciado la cartelera oficial que estaría presente tanto en el palenque como en el teatro del pueblo montado en la explanada de la Unión Ganadera, para amenizar la edición 40 de esta fiesta, la cual se promueve como familiar y espectáculos para mayores de edad.

Respecto a esto, el presidente de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, señaló que por ley no pueden prohibir que los artistas que se estén presentando toquen narcocorridos ni en las áreas de la ExpoGan ni en el Palenque.

"Nosotros no podemos prohibir puesto que no somos autoridad, nosotros estamos invitando a los artistas a no hacer apología del delito en un acto de coherencia. Es una postura, una invitación, estamos muy contentos porque se ha tomado con muy buena actitud de parte de los promotores y artistas, yo creo que es un acto de coherencia", dijo Ochoa Valenzuela.

Explicó que una vez hecho el llamado, lo único que se espera en confiar en que los artistas que participarán en esta edición de la ExpoGan, no interpreten canciones que contengan letras que expongan apología a delitos y haya un sentido de coherencia con esta medida que aplica en distintos punto de México.

¿REALMENTE INFLUYEN LOS NARCOCORRIDOS?

Uno de los actores principales para analizar si este subgénero propicia un cambio en la forma de actuar, estilo e intereses, de quien consuma dicho contenido, es un sociólogo debido a que es el profesional que estudia la sociedad, sus estructuras, relaciones, interacciones y comportamientos, utilizando la investigación científica para comprender y explicar los fenómenos sociales.

Básicamente su trabajo implica analizar cómo los individuos interactúan dentro de grupos, cómo se organizan las sociedades y cómo los factores sociales influyen en la conducta humana, y precisamente es lo que explica el profesor del departamento de sociología y administración pública en la Universidad de Sonora, José Eduardo Calvario Parra, respecto al tema de narcocorridos.

Dice que la prohibición de cantar narcocorridos en lugares públicos en México podría llevar a un mayor consumo de este tipo de música por parte de la sociedad que la consume, señalando que su postura es la de no prohibirlos, pero sí fomentar una cultura de paz por parte de las autoridades.

"Creo que la vía de la prohibición no es la mejor, la mejor es la incidencia, con políticas públicas, culturales, de salud, educativas e incluso sociales que ahorita están en marchas pero que evidentemente son insuficientes", resaltó Calvario Parra.

Detalló, que esa estrategia lanzada por el gobierno federal de realizar un concurso de música sin letras con apología de la violencia, es positiva y puede ayudar a reducir esas canciones que contengan sesgos machistas, de violencia, consumo de sustancias e incluso clasistas.

El sociólogo mencionó que, así como las autoridades de gobierno buscan las formas de erradicar ese tipo de música entre la población mexicana, también deberían de atender el tema de, a qué obedecen los narcocorridos y quizás por esa información se pueda entender más esa situación en lo particular.

SEGURIDAD PÚBLICA

Por su parte el secretario de Seguridad Pública de Sonora se posicionó en contra de enaltecer a quienes cometen crímenes debido a que estas canciones fomenta acciones negativas para la sociedad. "Es sobretodo por la crisis de violencia que atraviesa el país que tiene raíces profundas en el tejido social y no puede resolverse únicamente con acciones policiales", expresó Víctor Hugo Enríquez, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Recordó que en décadas pasadas, la cultura popular, expresada especialmente en corridos y películas, solía exaltar al policía que hacía bien su trabajo, pero hoy en día la narrativa predominante se volcado en lo opuesto.

"En lo personal, yo creo que lo que estamos viviendo, en términos generales, en todo el país, es un problema que viene desde las raíces sociales; no es un tema que vayamos a resolver entre las autoridades dedicadas a la seguridad, tenemos que hacerlo como sociedad y gobierno", indicó el secretario de seguridad pública.

También destacó que el hecho de estar enalteciendo al delincuente es parte del problema, por lo cual se manifestó a favor de prohibir cualquier tipo de promoción de la delincuencia, sin embargo, también reconoció las limitaciones legales para una prohibición total.

"No podemos propiciar ni promocionar eso; primero, antes que la parte legal, también está la responsabilidad que todos tenemos, con nuestras familias, con la sociedad... No debemos fomentarlo de alguna manera", apuntó Víctor Hugo Enríquez.

LA LEY

En el caso de Sonora, de acuerdo a los registros del Congreso del Estado, a la fecha no existe una Ley que prohíba la reproducción o interpretación de narcocorridos en espacios públicos, y tampoco existe una propuesta como tal de ninguna asociación, institución o ciudadano afirmó el presidente del congreso local, Omar del Valle Colosio.

Por lo anterior, explicó que como legisladores están a favor de la libertad de expresión y por lo cual los narcocorridos no están prohibidos, y tampoco se puede impedir que sean interpretados, sin embargo, el empresario que contrate a quienes interpreten este género puede invitar a los artistas a abstenerse de cantarlos.

Del Valle Colosio, detalló que el congreso del Estado de Sonora no ha habido una discusión al respecto, que no hay ninguna iniciativa que se haya presentado por parte del Ejecutivo o por un diputado, pero que, en caso de haber una inconformidad, los ciudadanos pueden actuar reuniendo firmas para presentar una iniciativa ante Congreso.