Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora planea nueva manifestación

Para el próximo 9 de octubre se tiene contemplada una nueva manifestación en contra de construcción de las presas por parte del Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora, quienes están en espera de la consulta ciudadana, informó el ingeniero Ismael Limón, vocero del movimiento.

La última manifestación que organizaron fue una caravana en agosto donde se reunieron más de 15 localidades, las cuales salieron de Bacoachi hasta la capital del Estado.

Estas manifestaciones se han presentado desde el año pasado, y todas de manera pacífica con el objetivo firme y contundente de rechazo a estas obras que atentan contra la vida de sus pueblos y al equilibrio ambiental de las cuencas.

El vocero del movimiento, informó que la fecha tentativa para alzar nuevamente la voz será esta semana en la comunidad de Ures, donde se han estado llevando a cabo las asambleas.

Por otra parte el Movimiento se encuentra en espera de que les informen sobre cómo se llevará a cabo la consulta para la construcción de las presas, aunque recientemente fueron visitados por algunos funcionarios no obtuvieron la respuesta positiva que esperaban.

En este mismo sentido, también han reportado y evidenciado a través de redes sociales la presencia de servidores de la nación entregando folletos sobre el Plan Hídrico para convencer a la ciudadanía que acepte las presas en el Río Sonora.

Además, este fin de semana lanzaron una invitación directa al gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, para que atienda a sus llamados con el objetivo de exponer la petición de no seguir adelante con el proyecto.