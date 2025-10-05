Consulado advierte que no bajan la guardia en la frontera

El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, advirtió que, si bien por el momento se encuentran en con algunas restricciones internas por temas presupuestales debido al inicio del año fiscal, la seguridad en la frontera entre Arizona y Sonora continúa con su estricta labor para quienes intenten ingresar de manera ilegal, en esta o cualquiera del resto de las fronteras.

En el caso de Sonora, sus principales puntos fronterizos son San Luis Río Colorado con San Luis, Arizona, el cual conecta con la ruta estatal 95 de Arizona y las carreteras federales 2 y 40 de México, y está destinado para turistas y peatones. Nogales Sonora con Nogales Arizona, que conecta la interestatal 19 de Arizona con la carretera federal 15 de México, siendo un cruce importante hacia el centro y sur de México.

También está Lukeville, Arizona con Sonoyta, Sonora, que conecta la ruta 85 de Arizona con la carretera federal 8 de Sonora; y Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora, que es un cruce que enlaza la ruta estatal 191 de Arizona con la calzada panamericana en México.

“No hay ningún cambio en las leyes de inmigración de Estados Unidos, ni en la aplicación de las leyes fronterizas”, expresó el Consulado, advirtiendo nuevamente a quienes tengan planeado cruzar de manera ilegal, que esto representa un riesgo. Y a la fecha continúan solo brindando información básica.

Roberto B. Domínguez, subjefe interino de operaciones en la sede central de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, ya había informado que, a partir de este año fiscal de Estados Unidos, el cual inició el 1 de octubre, se agregarían 3 mil agentes en la patrulla fronteriza a lo largo de toda su frontera sur.

En este mismo sentido también resaltó que, aunque la seguridad en la frontera se va a reforzar, esto no significa que se disminuyen los riesgos del trayecto que siguen los migrantes al querer cruzar hacia Estados Unidos, puesto que hay factores como el clima, fauna y ecosistema que también representan un peligro.