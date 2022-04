Maestra de Hermosillo se encadena debido a presuntos malos tratos

PUBLICIDAD

Desde hace meses se ha comentado que en ese plantel se ha tenido el conocimiento de que muchas cosas suceden al interior de la secundaria, desde conductas inapropiadas de alumnos y cero acción a raíz de esas conductas.

¿Qué está pasando?

Martha indicó que están recibiendo discriminación, abuso de autoridad.

"Ella incumple con sus deberes legales de informarme, comunicarme cualquier e cualquier información que va a través de la estructura se ha venido dando desde el primer momento en que ella llegó. Es una persona sumamente violenta, es una persona que no acepta dialogar con nadie, es una persona que aún cuando se establecen acuerdos no los cumple. Ella pareciera que vive en un castillo donde la última y única palabra es la de ella, sin importarle respetar derechos que tenemos como trabajadores. Y por derechos me refiero no solamente a los derechos humanos, sino también a las prerrogativas constitucionales y a los derechos laborales en donde tenemos derechos adquiridos".

Otros de los reclamos de la maestra del plantel es que hace dos semanas hubo un suceso con menores, de que un alumno presuntamente acosaba y amagaba jovencitas.