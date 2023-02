Llama Bomberos a fomentar cultura de la prevención

Jesús Edmundo Valdez, comandante de Bomberos Navojoa, señaló que por lo menos el 60% de los incendios pueden ser sofocados rápidamente sin representar un riesgo si se contará con un extintor, una medida a la que la sociedad debe apegarse para reducir la estadística.

Mencionó que todos los incendios inician con un conato, pero al no contar con el equipo a la mano para sofocar las llamas, este se expande y termina dejando pérdidas materiales y en casos muy extremos cobrando vidas humanas.

"No existe la cultura de tener un extintor de polvo o de agua, no hay la cultura de tener un detector de humo. En los incendios que hemos tenido en los últimos días, si las personas hubieran tenido un extintor o un detector de humo, no hubieran perdido su casa, debido que fueron sorprendidos mientras dormían y nada pudieron hacer", agregó.

El comandante de Bomberos explicó que un detector de humo tiene un costo aproximado a los 300 pesos, un gasto muy bajo que aporta a alertar al afectado y evitar cuantiosas pérdidas como suele suceder.

Recordó que estadísticamente en Navojoa, son por lo menos cuatro incendios a vivienda los que se tienen semanalmente, y más de 16 casos mensualmente, estadística que se puede reducir si la sociedad se apegará a la cultura de la prevención.