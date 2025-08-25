Jueces tomarán protesta el próximo 1 de septiembre

Los jueces que resultaron electos en el pasado proceso electoral para ocupar los cargos en el Poder Judicial del Estado de Sonora (PJE), tomarán protesta el próximo lunes 1 de septiembre en el Congreso del Estado, informó el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruíz Arvizu.

Son cincuenta cargos los que aparecieron en las boletas de la primera elección extraordinaria, donde también se incluyen tres magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, seis magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y diversas judicaturas.

Ruíz Arvizu, dijo que una vez culminado el proceso electoral del Poder Judicial, con la entrega de constancias y la resolución de impugnaciones, corresponde al Congreso de Sonora tomar protesta para que asuman el cargo de manera oficial y que puedan ejercer sus labores.

Para llevar a cabo el proceso, los aspirantes a ocupar el cargo de jueces o magistrados se sometieron a una revisión de identidad por parte de los poderes que conformaron comités, es decir Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a través de entrevistas públicas, y cada uno de estos órganos formó su propio comité evaluador y decidió quienes serían los idóneos para aparecer en las boletas.

Entre las actividades que se realizaron fue la depuración del listado mediante insaculación pública para ajustar el número de postulantes para cada cargo para cada uno de los tres poderes.

Respeto a los actuales ocupantes de los cargos mencionados, tendrán hasta el 31 de agosto para culminar actividades pendientes y entregar el cargo a los que candidatos que resultaron electos el pasado 1 de junio, a través de un proceso tranquilo donde en el mismo día se pudo contar con un panorama de los porcentajes de participación así como los resultados.