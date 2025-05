Jubilados del IMSS exigen pensión justa

Para poder exigir una pensión justa, jubilados a través del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) se manifestaron en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) reclamar la nivelación de sus pensiones de acuerdo a la ley del Imss 73, expresó Manuel Ernesto Figueroa Saucedo, líder del grupo de pensionados.

Son 121 demandantes pensionados los que están en este momento en busca de una pensión justa debido a que se encuentran recibiendo menos de 4 mil pesos mensuales, como consecuencia de que durante su vida laboral quien fungía de patrón los registró ante el Imss con el sueldo mínimo.

El grupo de pensionados afirmó que durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sur el Estado, le hicieron entrega de un paquete donde expusieron sus peticiones como jubilados, sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta y actualmente también esperan que el abogado asignado para su caso por parte de la PJF les responda.

"A nosotros nos dijeron que no podemos hacer una demanda en paquete, sin embargo, el abogado Francisco Guerrero Durán, del poder judicial de la defensoría pública, quien dijo que sí se podía y entregamos más de 40 demandas y nos pidió más gente para que se sumaran más a la demanda", explicó Figueroa Saucedo.

PIDEN A OTRO ASESOR

Por los inconvenientes causados durante este proceso, también solicitan que se les asigne un asesor jurídico que cumpla con representarlos y que haga valer sus derechos como pensionados tal como lo marca el Artículo 168 de la Ley del Imss 73, que a la letra dice que toda pensión no podrá ser inferior al cien por ciento del salario mínimo general que rija en la actual Ciudad de México.

"La respuesta del licenciado que tiene el poder judicial Francisco Guerrero Durán no dijo que no se puede hacer nada legalmente, pero no podemos aceptarlo porque está claro que sí, y queremos que de titular del poder judicial se siente a dialogar con nosotros, queremos que ponga fecha para una audiencia para exponer nuestras inquietudes".

NO HAN AVANZADO

Los jubilados resaltaron que durante meses el abogado mencionado les dijo que el caso iba avanzando de forma positiva, y que desde hace aproximadamente dos meses cuando lo vieron por última vez, les anunció que no se podía hacer nada. "No tenemos ningún documento donde nos expongan a detalle el por qué no podemos seguir avanzando, porque la negativa solo ha sido de palabra".

También comentaron que les habían entregado un supuesto amparo para que lo firmaran, sin embargo, se trataba de una hoja de reclamación dirigida al seguro social para informar la existencia de una inconformidad por parte de más de 40 personas.