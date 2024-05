INE: Alistan en el Mayo la recepción de boletas en esta fecha

El próximo martes 7 de mayo, a las 9:00 horas, se recibirá en Navojoa el envío custodiado de las boletas y materiales electorales correspondientes al Distrito 07, que se utilizarán en los comicios del próximo 2 de junio.

Enrique Ochoa Ibarra, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva, informó que lo anterior es en apego al Programa Nacional de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales para el Proceso Federal 2023-2024.

Indicó que las actividades de recepción consisten en la descarga de la documentación y materiales por el personal de la Junta del 07 Distrito; verificación de la cantidad, tipo y estado, así como en el almacenamiento de los paquetes en la bodega.

Las actividades se desarrollarán en la sede del 07 Consejo Distrital, ubicadas por Otero y Jiménez.

Ochoa Ibarra comentó que la jornada electoral del 2 de junio representa uno de los retos más importantes para el INE y para los organismos públicos locales, pues en este proceso confluyen tanto la renovación de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, gubernaturas, congresos locales y alcaldías.

RECIBEN EL PRIMER ENVÍO

El pasado 20 de marzo, la 07 Junta Distrital Ejecutiva y el 07 Consejo Distrital recibieron el primer envío de documentación y materiales electorales, que son considerados como no custodiados, como actas, sobres, bolsas, carteles, etiquetas, cajas y urnas que no cuentan con emblemas de partidos políticos y que no requieren la custodia militar.

"En el caso de los materiales que se recibirán el 7 de mayo, sí vendrán custodiados desde su salida en la Ciudad de México; la custodia será de manera permanente hasta que el Tribunal Electoral dictamine la elección presidencial", agregó.