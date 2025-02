Hay poco flujo de migrantes por frontera norte: Secretario de Gobierno

El flujo migratorio depende de las capacidades que tenga Estados Unidos para trabajar en este tema, no es competencia de México

Por: Leova Peralta

Para la atención del tema migratorio en Sonora, el gobierno federal ha aumentado hasta el 600 por ciento del presupuesto respecto a administraciones anteriores, informó el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

Dijo que dicho aumento se debe al resultado del trabajo que han venido realizando desde el inicio de la administración, aunque hasta el momento, el flujo migratorio por la frontera con Estados Unidos es muy variado, que no hay un promedio debido a que por día llegan a cruzar de cinco a cien connacionales en general por cualquiera de los puntos fronterizos.

"El flujo migratorio depende de las capacidades que tenga Estados Unidos para trabajar en este tema, no es competencia de México, a nosotros nos corresponde estar preparados para la atención adecuada y necesaria para los migrantes", señaló Salazar Razo.

Añadió que han realizado repatriaciones de manera responsable de la misma forma que se hace al sur del país, y que hasta el momento no han tenido ningún tipo de problema político.

"No puedo decir un número específico porque a veces se presenta cinco casos de retornados, uno de repatriación, o hasta cincuenta, cien, 200 personas, es muy variable en cada punto, por eso no puedo decir un número en específico porque eso depende mucho también de las propias ciudades del gobierno fronterizo", señaló Secretario de Gobierno.

Añadió que hasta el momento continúan operando de forma continua y preparada los cinco puntos fronterizos con capacidad suficiente para recibir a los migrantes y brindarle atención alimentaria, de salud, atención psicológica, orientación e información general.

"No podemos no estar atentos, y si es evidente que hay coordinación entre el gobierno mexicano, el Estado de Sonora así como en el gobierno de Estados Unidos, además que los acuerdos nos ayudan a generar condiciones para poder interactuar con ese tema que es tan sensible y que lo llevan los puertos fronterizos", dijo Adolfo Salazar Razo.