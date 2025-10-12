Este lunes sí hay clases

Este lunes sí habrá clases oficiales en todos los planteles del Estado, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, luego de que el viernes la Coordinación de Protección Civil contemplara la posibilidad de una suspensión debido al paso del ciclón "Raymond" y "Priscila".

Luego de la disminución del riesgo por cambios meteorológicos, la secretaría informó que seguirán indicaciones de la Coordinación de Protección Civil, quien determinó que no se veía la necesidad de llevar a cabo una suspensión de clases debido al pronóstico de escasa lluvia hoy lunes.

La SEC también hizo un llamado a no caer en noticias falsas y estar pendientes de las plataformas oficiales, e informó que tanto ellos como Protección Civil son los que evalúan qué tan convenientes son las condiciones meteorológicas para determinar ausentismo. Sobre este tema, pidió también a la sociedad no difundir rumores sobre suspensión de clases, tal como se ha hecho con algunas publicaciones.