Sonora

Este lunes sí hay clases

SEC también hizo un llamado a no caer en noticias falsas y estar pendientes de las noticias en medios oficiales

Oct. 12, 2025
Este lunes sí habrá clases oficiales en todos los planteles del Estado, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, luego de que el viernes la Coordinación de Protección Civil contemplara la posibilidad de una suspensión debido al paso del ciclón "Raymond" y "Priscila".

Luego de la disminución del riesgo por cambios meteorológicos, la secretaría informó que seguirán indicaciones de la Coordinación de Protección Civil, quien determinó que no se veía la necesidad de llevar a cabo una suspensión de clases debido al pronóstico de escasa lluvia hoy lunes.

La SEC también hizo un llamado a no caer en noticias falsas y estar pendientes de las plataformas oficiales, e informó que tanto ellos como Protección Civil son los que evalúan qué tan convenientes son las condiciones meteorológicas para determinar ausentismo. Sobre este tema, pidió también a la sociedad no difundir rumores sobre suspensión de clases, tal como se ha hecho con algunas publicaciones.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

