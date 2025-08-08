  • 24° C
Escasea el trabajo para los músicos de Navojoa

El mes de julio fue muy malo y agosto va igual, dice el dirigente del Sindicato de Trabajadores Filarmónicos de la CTM, Benito Santi

Ago. 08, 2025
Desde el mes de julio, los músicos de Navojoa están teniendo muy poco trabajo, pero esperan una recuperación a partir de septiembre u octubre, dijo el dirigente del Sindicato de Trabajadores Filarmónicos de la CTM, Benito Santi Valdez.

Indicó que la baja actividad se debe a diversos factores, como el calor, las lluvias y la difícil situación económica en general que enfrenta la población navojoense, derivada de la sequía y crisis del campo, la actividad primaria de esta región.

"Hay muy poca contratación para nuestro gremio, que está conformado por aproximadamente 500 trabajadores, quienes están conscientes de que así son estas cosas, de que a veces hay zafra, pero en otras no", señaló.

"En este mes, por ejemplo, vienen gastos fuertes para la gente por el regreso a clases, pago de colegiaturas, útiles escolares. Ni modo, ya vendrá lo mejor para nosotros en noviembre y diciembre", agregó Santi Valdez.

Recordó que, debido a la pandemia del Covid-19, algunos músicos abandonaron la actividad y se dedicaron a otros oficios, en lo que fue un reflejo de la crítica situación que prevaleció durante muchos meses.

Sin embargo, el sector poco a poco se recuperó y ha tenido buenas temporadas durante los últimos años, añadió.

Destacó que los músicos navojoenses, que son reconocidos como de los mejores de Sonora, dominan todos los géneros, mariachi, ranchero, versátil y otros, por lo que, incluso, grandes bandas de Hermosillo, Cajeme y otros municipios "se han llevado a varios de nuestros agremiados".

FRASE

"La música viva sigue como tal, viva y vigente, y siempre será la mejor": Benito Santi

Raúl Armenta
