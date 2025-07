El caso de las niñas que sacudió a México

Hermosillo nuevamente está en el ojo público a nivel nacional, otra vez por la muerte de menores inocentes, pero en esta ocasión es debido al reciente hallazgo de tres niñas que eran hermanas, quienes fueron encontradas muertas y abrazadas, debajo de un mezquite rumbo a la carreta de Bahía de Kino.

La posición en que fueron encontradas por el colectivo Buscadoras por la paz de Sonora, dejó ver de una forma clara y cruda, el terror, miedo, y tristeza que seguramente pasaron en sus últimos minutos de vida, las gemelas Meredith y Medilyn junto con su hermanita Karla.

La noticia ha causado indignación entre la población, dolor a sus familiares e incertidumbre en sus compañeros de escuela en la primaria Pedro Fructuoso Padilla Méndez, quienes rindieron un homenaje el día de la graduación respetando los lugares asignados para las gemelas donde colocaron sus fotografías y flores como una muestra de cariño.

LAS VÍCTIMAS

A estos hechos se les suma el asesinato de su madre Margarita de tan solo 28 años de edad, quien de igual forma fue abandonada en la orilla de la carretera, su cuerpo fue encontrado el pasado viernes, tirado en la carretera 36 Norte en la carretera que lleva a Bahía de Kino.

Al día siguiente, el colectivo Buscadoras por la Paz, localizaron tres cuerpos más en esa misma carretera, luego de haber recibido una llamada anónima. Se trataba de tres niñas, una de nueve años de edad y dos gemelas de 11, quienes presentaban heridas de bala.

EL DETENIDO

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se trata de la pareja sentimental de la madre de las menores, quien fue detenido el domingo 6 de julio. Según la investigación se dedicaba a la distribución de drogas y está vinculado con una organización criminal que opera en Hermosillo.

EL HALLAZGO

Luego de que el colectivo Buscadoras por la Paz en Sonora recibiera una llamada anónima, se pusieron en alerta y tras una segunda llamada telefónica fue cuando pudieron localizar a las tres niñas, de una manera relativamente rápida antes de que naturaleza y animales pudieran alcanzarlas.

Cecilia Delgado, líder del Colectivo, expresó que en los años que tienen trabajando en las búsquedas, nunca se habían enfrentado a una escena tan desgarradora como la que presenciaron aquella tarde del sábado, al grado que hay algunas compañeras que estuvieron en el lugar de los hechos no han podido conciliar el sueño de manera regular, esto a pesar de que han visto demasiados casos.

"En cinco años que tenemos como grupo nunca habíamos encontrado a tres mujeres ejecutadas de la forma que lo hicieron con las menores. Ver este cuadro a nosotras nos dejó muy marcadas y yo creo que nos va a acompañar, no creo, estoy segura que nos va a acompañar por siempre ese cuadro tan desgarrador, el ver a estas niñas en ese monte, ver la protección de una hermana hacia la otra, en una de ellas ver el terror que vivió", dijo Cecilia Delgado.

La líder del colectivo expresó que la postura como Buscadoras por la Paz, es principalmente a la no repetición "con los niños no", apuntando que el tener presente este hecho va a evitar que se vuelva a cometer algo igual y que no se puede olvidar un hecho tan lamentable, el cual lo mantendrá presente por los medios que sea posible.

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

A través del Sistema de Comunicación Social, recibimos como respuesta al tema, que se hasta el momento se ha brindado atención oportuna e integral a las personas afectadas por hechos de violencia, garantizando el acceso a las medidas de ayuda que les corresponden conforme a la ley, esto por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

También informaron que, como parte de esta intervención, se otorgó apoyo psicológica y servicios de tanatología a los familiares directos de las víctimas, con el objetivo de atender de manera inmediata el impacto emocional derivado de este hecho, además de acompañarlos en el proceso de duelo con personal especializado.

También informaron que se activaron las medidas de ayuda inmediata, entre ellas el apoyo para cubrir gastos funerarios, en reconocimiento al derecho de las familias a recibir respaldo institucional en momentos críticos, facilitando con ello condiciones mínimas de dignidad y protección.

Y asimismo, se brindó asesoría jurídica gratuita por parte de profesionales de la CEEAV, con el propósito de orientar a las víctimas y sus familiares en el ejercicio de sus derechos, el seguimiento de los procesos legales correspondientes y la garantía de justicia en todo momento.

OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO

Por su parte, Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Sonora, expuso que en realidad los casos de feminicidio no han disminuido, y lo que ha bajado es la clasificación dando como resultado que aparentemente los feminicidios registrados vayan a la baja. "Van 40 mujeres asesinadas en lo que va de año, pero solo cuatro casos se han clasificado como feminicidio".

La activista y defensora de los derechos de la mujer en Sonora, dijo que los casos están siendo mal investigados porque no se están acreditando las razones de género que están presentes en los casos, y que por el contrario, estas acciones son de preocupación.

"Nosotras ya habíamos llegado al punto en la Suprema Corte de Justicia de Nación, de que para todos los asesinatos y las privaciones de la vida de las mujeres deben abrirse carpetas como feminicidio e investigarse como feminicidio y esto no se está cumpliendo, es un punto también de alerta para la justicia", explicó Núñez Esquer.

Resaltó que el tema está paralizado en el Estado, y que la alerta de la violencia de género no es solo la declaratoria, sino, dar seguimiento a lo que se está haciendo e informó que no ha habido un solo dictamen en cuatro 4 años, y que con la desaparición de Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ya no hay una coordinación de trabajo del grupo interinstitucional y multidisciplinario que atiende el seguimiento a la violencia de género, que era lo que hacía la Comisión.

HAN ENCONTRADO MÁS NIÑOS MUERTOS

Pero este caso que han conmovido a nivel nacional, no ha sido el único hallazgo de menores muertos que han tenido que enfrentar las Buscadoras por la Paz en Sonora, indicando que de los últimos casos que recuerdan fue cuando a principios de año localizaron más de veinte fosas clandestinas a la altura del kilómetro 20 de la carretera 26 que lleva a la zona rural poniente de Hermosillo.

"No es la primera ocasión que encontramos a niños o niñas por lo regular de 14 años de edad, en las fosas que localizamos en la carretera 26, fue un menor de edad que salió ahí entre casi los 60 cuerpos. Lo encontramos en febrero, y en algunos casos los hemos encontrado con signos de violencia", detalló Cecilia Delgado.

ATENCIÓN Y REPORTES

En caso de encontrarse en una situación que involucre a alguien cercano desaparecido, reportar en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, o el Sistema de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General de la República.

En el caso de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, se puede contactar por correo electrónico a comisiondebusquedasonora@ sonora.gob.mx o al teléfono 6621424970, y también ofrece la opción de hacerlo por medio de su página de Facebook.

Para enlazarse con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, puede hacerlo llamando al 662-2594800; por correo electrónico portal@fiscalia.sonora.gob.mx; o bien acudiendo a sus oficinas en Blvd. Rosales y Paseo del Canal, Colonia Centro, Edificio Sur, en Hermosillo.

Por parte del Sistema de Búsqueda Inmediata, pone a disposición las 24 horas, la línea telefónica 800 028 77 83 y el WhatsApp 55 13 09 90 24.